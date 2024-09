Evadere un ordine in tempi rapidi può fare la differenza tra conquistare per sempre un cliente e perderlo a favore della concorrenza. Cras Woodgroup, azienda specializzata in legno e costruzioni che realizza prodotti in legno su misura di alta qualità come tavoli, porte e mobili da giardino, ha visto l'opportunità di migliorare la propria offerta ai clienti apportando modifiche dietro le quinte.

Ronny Callant, IT Manager di Collstrop (parte di Cras Woodgroup), spiega: "Siamo specializzati nella creazione di piccoli lotti di prodotti in legno di alta qualità secondo specifiche precise, quindi i nostri programmi di produzione e i nostri workflow sono relativamente complessi. In passato, potevamo impiegare diverse settimane per evadere un ordine".

Nell'ambito del processo produttivo, i dipendenti dello stabilimento di produzione di Cras Woodgroup dovevano regolare manualmente i macchinari per soddisfare le specifiche dei diversi ordini, ad esempio cambiando la quantità di colla da applicare ai pannelli di legno di una porta. Anche la temperatura e l'umidità della struttura dovevano essere strettamente controllate per ottimizzare la finitura dei diversi prodotti. Di conseguenza, il minimo errore nella configurazione dei macchinari dell'impianto avrebbe potuto comportare uno spreco di materiale e un rallentamento della produzione.

"Per competere in un mercato sempre più affollato, abbiamo iniziato a cercare modi per ridurre i tempi di consegna", dice Callant. Abbiamo deciso di creare una struttura produttiva orientata al futuro, avvalendoci dell'automazione per eliminare l'errore umano e aumentare la nostra capacità produttiva". Abbiamo cercato aiuto per raggiungere i nostri obiettivi senza compromettere la nostra reputazione di fornitore di prodotti di qualità eccellente".