Utilizzando la nuova app Comdata, gli autisti dei camion possono decidere dove rifornirsi di carburante a un prezzo più conveniente, in base alla loro posizione attuale, al percorso e all'orario. I prezzi mostrati sono personalizzati per ogni conducente: includono automaticamente gli sconti negoziati dalla propria azienda e le preferenze personali. Pierce afferma: «Siamo in grado di guidare gli autisti verso il luogo in cui la loro azienda otterrà il prezzo migliore. Cloudant ha un’impressionante capacità integrata di analizzare percorsi e la geometria della posizione, e l’inclusione della quarta dimensione, il tempo, consente all’app di evitare di indicare ai conducenti dei punti di rifornimento che saranno chiusi nel momento in cui li raggiungeranno».

L'approccio database-as-a-service di IBM Cloudant ha contribuito in modo determinante alla realizzazione in tempi brevi dell'app da parte di Comdata. «Non abbiamo dovuto pensare a creare o modificare gli schemi dei database: abbiamo semplicemente caricato i nostri dati», spiega Pierce. «Oggi non abbiamo spese di gestione del database da affrontare e possiamo concentrarci sulla creazione di nuove funzionalità. Inoltre, possiamo beneficiare della facile scalabilità dei servizi Cloudant e IBM Cloud.

"Sviluppare ed eseguire app su IBM Cloud significa non dover seguire le consuete procedure di installazione in loco per ottenere la scalabilità: possiamo aumentare e diminuire rapidamente la capacità in base alle necessità, e questo è un grande vantaggio con una nuova app, quando non si sa con precisione l'utilizzo che se ne farà. Dobbiamo continuare a garantire un'elevata qualità del servizio man mano che cresciamo, evitando i tempi di inattività, perché il nostro è un ambiente business-to-business. Cloudant ci consente di farlo».

Quando si ha bisogno di creare rapidamente un'app, ridurre al minimo il numero di tecnologie può essere davvero d'aiuto, come spiega Pierce: «Credevamo che avremmo avuto bisogno di uno strumento geospaziale separato, ma le funzionalità integrate della piattaforma IBM Cloudant ci hanno fornito tutto ciò che ci serviva, il che ha semplificato notevolmente il processo di sviluppo dell'app».