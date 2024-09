Collaborando con IBM Services, Colombina ha effettuato con successo il passaggio da SAP ERP a SAP S/4HANA all'interno della finestra di downtime. Come passo successivo verso le sue funzionalità analitiche avanzate, l'azienda sta lavorando con IBM per integrare le soluzioni SAP S/4HANA e IBM BW/4HANA con una suite di soluzioni cloud SAP, tra cui SAP SuccessFactors® per la gestione delle risorse umane.

"In futuro, utilizzeremo SAP Commerce Cloud, SAP Marketing Cloud e SAP Analytics Cloud (collegamenti esterni) per consentire al nostro team di vendita di acquisire dati accurati e tempestivi sulle transazioni dai nostri rivenditori al dettaglio, sfruttando tali dati per individuare gli assortimenti e le promozioni ottimali per ogni negozio", continua Jesus Antonio Brand. "Combinando questi dati con i piani di produzione in SAP S/4HANA e i programmi logistici in SAP Transportation Management, saremo in grado di garantire la produzione e la consegna dei prodotti migliori per ogni negozio, per cogliere ogni opportunità".