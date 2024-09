In collaborazione con IBM e il business partner IBM Var Group S.p.A., Colli del Garda ha implementato Trusty, una soluzione integrata di tracciabilità supportata dalla piattaforma IBM Food Trust.Il nuovo ambiente offre una visione chiara dell’intera supply chain e della catena di distribuzione dell’azienda e aggrega questi dati in un formato comune, semplificando il reporting e il monitoraggio delle operazioni in corso.Il sistema tiene inoltre traccia della manipolazione degli alimenti e delle relative procedure di sicurezza, registrando questi dettagli in un registro immutabile che semplifica il controllo e la verifica di ogni passaggio chiave.

"Possiamo vedere tutto in tempo reale", aggiunge il signor Azzini."Sappiamo cosa succede ai nostri animali - quanto è fresco il loro mangime, quando si sono ammalati l’ultima volta, se sono sottopeso - così possiamo ridurre il rischio di contaminazione incrociata o di malattie.E sappiamo cosa sta succedendo anche sul fronte dei consumatori.Possiamo vedere cosa stanno comprando e quando lo comprano."

E per rendere più facile per i consumatori visualizzare queste informazioni di tracciabilità, Var Group ha integrato il nuovo ambiente di supply chain nella soluzione Trusty del business partner IBM Apio S.r.L. Ora, gli acquirenti possono utilizzare l’app Trusty per scansionare un codice QR allegato ai salumi Colli del Garda, che condivide ogni dettaglio relativo allo specifico articolo, dalla storia dell’animale ai metodi di stagionatura, fino ai registri di spedizione.Trusty rende inoltre più semplice per i consumatori trovare ricette correlate, lasciare commenti e porre domande su prodotti specifici.