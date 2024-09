Mushi Labs, la società madre di Clearscope, ha iniziato come società di consulenza per l'ottimizzazione del motori di ricerca (SEO). Ben presto Bernard Huang, cofondatore di Clearscope, e i suoi colleghi si sono resi conto che il vero lavoro di ottimizzazione SEO non consiste solo nell'identificare ciò che i clienti devono fare per rendere i loro contenuti altamente rilevanti per i potenziali lettori, ma anche nel semplificare l'esecuzione di tali azioni in modo efficace. I contenuti che si posizionano in alto nelle ricerche online non si limitano a far desiderare a un lettore di condividerli, fare clic su di essi o leggerli. I contenuti di alto livello forniscono informazioni più specifiche basate sulla ricerca del lettore che lo coinvolgono più dei contenuti della concorrenza e lo mantengono impegnato per periodi di tempo più lunghi.

Valutare manualmente singoli contenuti con un posizionamento superiore al tuo e quindi identificare i modi per migliorare la tua esperienza con i contenuti può richiedere molto tempo. Clearscope ha cercato di raccogliere questa sfida. "Ci siamo detti: e se riuscissimo ad automatizzare il processo di ottimizzazione dei contenuti e a fornire dati ai marketer dei contenuti quasi in tempo reale, per aiutarli a creare contenuti di qualità superiore e più pertinenti?" afferma Huang. Mushi Labs desiderava creare un prodotto in grado di automatizzare il processo di ottimizzazione dei contenuti. A tal fine, l'azienda aveva bisogno di una robusta applicazione di elaborazione del linguaggio naturale.