Con l'aiuto di Comtrade, business partner di IBM, il comune di Belgrado ha condotto un'analisi dei sistemi di AI e di gestione dei dati. La scelta è infine ricaduta sulla soluzione IBM Cloud Pak for Integration, che consente di riunire dati provenienti da fonti diverse e di raccoglierli, distribuirli ed elaborarli in tempo reale. Il comune ha inoltre selezionato Apache Kafka per connettersi ai feed di dati e consentire a persone e sistemi di reagire agli eventi in tempo reale.

"Con l'aiuto di Comtrade, business partner di IBM, e di Apache Kafka, la città ha trovato la risposta alle sue esigenze", spiega Djukanovic.

Il team di Comtrade ha progettato un sistema apposito per la città, composto da due sottosistemi. Il primo è un sottosistema basato sulle volanti, composto da software per telecamere e workstation. Il secondo è un sottosistema installato presso il data center del Ministero dell'interno al fine di gestire, fra gli altri compiti, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati. I due sistemi comunicano tramite una connessione a Internet.

Comtrade ha creato il primo sottosistema, quello delle workstation mobili, combinando un hardware moderno con gli elementi più avanzati dell'AI. Le workstation si collegano alle telecamere montate sulla volante e includono un software di scansione, un PC tablet, un router mobile per la connessione a Internet e un terminale per l'autoradio. In questo modo, possono archiviare i dati localmente e inviarli al data center tramite una connessione a Internet per l'archiviazione o ulteriori elaborazioni.

Il secondo sottosistema viene installato nel data center della direzione della polizia ed è utilizzato per l'archiviazione, l'elaborazione e le comunicazioni dei dati. Il sottosistema utilizza i container Red Hat® OpenShift® per lo storage, Apache Kafka per l'elaborazione e la comunicazione e IBM DataPower Gateway per workload mobili, web, API e cloud.