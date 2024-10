Nel giro di pochi giorni dalla messa online, il chatbot IBM Watsonx Assistant for Citizens ha servito oltre 1.000 cittadini di Markham. Sia il chatbot online che l'agente virtuale telefonico continuano a servire un gran numero di utenti e forniscono risposte alle principali preoccupazioni, come:

Quali sono i sintomi del COVID-19?

Dove posso sottopormi al test per il COVID-19 a Markham?

Come posso proteggermi dal COVID-19?

I parchi e i sentieri sono chiusi?

Quali sono i servizi della città disponibili?

La raccolta dei rifiuti funzionerà come al solito?

Con ogni SMS e telefonata, IBM watsonx Assistant for Citizens apprende di più sull'intento delle domande degli utenti. L'agente virtuale diventa più abile nel fornire risposte e indirizzare gli utenti ad altre risorse per ottenere risposte più approfondite. E poiché le informazioni relative al COVID-19 continuano a evolversi, le ultime informazioni vengono inviate all'agente virtuale in modo che siano sempre aggiornate.

Per garantire che il chatbot virtuale e il servizio telefonico siano sempre pronti a rispondere ai cittadini, la piattaforma è ospitata su IBM® Cloud. IBM ha inoltre fornito il prodotto gratuitamente a Markham per i primi 90 giorni e ha fornito assistenza tecnica per la configurazione iniziale.

"IBM è sempre stata una grande azienda della città di Markham e l'innovazione fa parte del nostro DNA come città", ha dichiarato il sindaco Scarpitti. "Dobbiamo ringraziare il team di IBM Canada per questa importante collaborazione che si avvale di una tecnologia trasformativa e per averci aiutato a rimanere al sicuro mentre lavoriamo tutti insieme per superare questa crisi".