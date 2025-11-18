Citi ha collaborato con IBM per progettare, creare e implementare una piattaforma di audit unificata e basata su AI. A seguito di un workshop sul design thinking che ha coinvolto esperti di IBM e personale bancario di Citi, quest'ultima ha selezionato tre soluzioni IBM: IBM Watson Discovery, IBM Cloud Pak for Data e IBM OpenPages. Queste soluzioni hanno introdotto analytics avanzata, AI, machine learning e PNL in ogni fase del ciclo di vita degli audit. I team di data science e AI Elite Lab di IBM hanno identificato casi d'uso ad alto valore, mentre il team di IBM Expert Labs ha semplificato l'integrazione delle soluzioni con i sistemi IT di Citi. Insieme, hanno eliminato i processi manuali, migliorato la qualità dei dati e creato una base scalabile per l'innovazione continua nell'auditing.