Cerebos Australia

Inizialmente, il team di amministratori di database (DBA) di Cerebos era scettico sul fatto che BLU Acceleration potesse aumentare drasticamente la velocità di query ed eliminare la necessità per i DBA di creare e gestire degli indici per ottimizzare le prestazioni.

"Molte volte, le affermazioni fatte dai fornitori di database sulle prestazioni si rivelano troppo belle per essere vere", afferma Mark Minard. “Volevamo essere sicuri che BLU Acceleration fosse qualcosa di più di un semplice fumo negli occhi, quindi abbiamo chiesto a IBM una licenza demo ed eseguito alcuni test rigorosi. I risultati sono stati davvero impressionanti: per il primo report che abbiamo testato, abbiamo riscontrato un salto di prestazioni da 4 minuti e 13 secondi a soli 47 secondi. Meglio ancora, non era necessario apportare modifiche al report stesso o creare degli indici nel database. Ha funzionato e basta".

Basandosi su tentativi positivi, Cerebos ha effettuato l'upgrade a IBM Db2 v11.1, che consentirebbe al team DBA di mettere in produzione la capacità BLU Acceleration. Grazie alla collaborazione con Datasync Consulting, il team ha convertito l'intera contabilità generale, comprendente oltre 90 milioni di righe di dati, da una tradizionale struttura di tabelle basata su righe a tabelle orientate a colonne che sbloccano la potenza di BLU Acceleration.

"Da una mentalità tradizionale di database relazionali, la teoria alla base di BLU Acceleration è piuttosto difficile da comprendere all'inizio", afferma Mark Minard. "Detto questo, in termini di installazione del software, la conversione delle tabelle e l'esecuzione delle query, è molto semplice." La documentazione di IBM è molto valida e Datasync Consulting ha fatto un ottimo lavoro per metterci al passo con i tempi."

Adottando un approccio incentrato sulla sicurezza, Cerebos ha eseguito il nuovo ambiente in parallelo con la sua vecchia architettura di database per un mese, per confrontare i risultati.

Mark Minard commenta: “I risultati che abbiamo visto in produzione corrispondevano a quelli riscontrati durante il proof of concept, e abbiamo anche notato alcuni miglioramenti che non ci aspettavamo. I tempi di caricamento per il nostro data warehouse sono diminuiti del 20%, anche se in genere il caricamento di una tabella a colonne richiede un po' più di tempo rispetto a una tabella basata su righe. Dimostra che BLU Acceleration non è l'unico miglioramento che IBM ha apportato a Db2 negli ultimi anni; il semplice aggiornamento dalla versione 9.7 alla versione 11.1 ci ha offerto prestazioni migliori su tutta la linea”.