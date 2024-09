Secondo gli analisti del settore, il boom della domanda globale di prodotti a base di carta è destinato a continuare, con il mercato che dovrebbe aumentare di 1,32 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2025 (link esterno a ibm.com). CENIBRA serve questa industria in crescita con polpa di legno essenziale e materie prime di cellulosa, provenienti da alberi di eucalipto coltivati su oltre 254.000 ettari in 54 comuni situati nello stato brasiliano di Minas Gerais.

Ogni anno, CENIBRA esporta circa 1,2 milioni di tonnellate di cellulosa, generando oltre 500 milioni di dollari di fatturato. Con clienti di tutto il mondo che richiedono tempi di consegna rigorosi, una sfida fondamentale è determinare il mix di trasporto ottimale, sulla base di interazioni complesse tra raccolta, produzione industriale, logistica, costi del carburante e tempistica.

Inoltre, CENIBRA è fortemente impegnata a contrastare il cambiamento climatico, con un incisivo programma di sostenibilità supportato dalla leadership esecutiva. La riduzione dell'impatto ambientale è fondamentale per l'aumento dell'efficienza operativa dell'azienda e CENIBRA pubblica regolarmente dati su energia, acqua, carbonio, zolfo e riutilizzi.

In passato, CENIBRA si affidava a SAP ERP per supportare la sua attività manifatturiera, mentre la sua consociata CENIBRA Logistics utilizzava uno strumento di terze parti per gestire il trasporto. Anamaria Oliveira, IT Information Systems e SAP Coordinator presso CENIBRA, spiega: “Poiché non potevamo condividere facilmente i dati tra i nostri due sistemi, era estremamente difficile calcolare con precisione i costi logistici e i tempi di consegna. Abbiamo cercato una soluzione per migliorare i nostri processi, in modo da rendere più facile fare offerte competitive, ottimizzare la logistica e consegnare in tempo".

Sulla base della sua lunga storia di successi con SAP ERP, CENIBRA ha deciso di trasferire entrambe le società a SAP S/4HANA, per consentire dati quasi in tempo reale che supportassero un processo decisionale più rapido e informato.

Miguel Antunes, IT e Infrastructure Coordinator di CENIBRA, osserva: "La nostra infrastruttura IT on-premises si stava avvicinando al termine della vita utile e il sistema operativo non era più supportato dal SAP. Per costruire processi integrati su SAP S/4HANA, abbiamo innanzitutto cercato una piattaforma server robusta e ad alte prestazioni che ci garantisse la capacità e la flessibilità necessarie per crescere insieme alla nostra attività in rapida espansione."