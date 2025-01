Disporre di server IBM Power ha consentito a KIO España di avere un servizio differenziante e di essere un pioniere nell'offerta di cloud con questo modello in Spagna. La filosofia dell'azienda è quella di essere in grado di offrire diverse versioni di cloud ai propri clienti, con le opzioni che meglio si adattano alle loro esigenze in ogni specifico caso.

È particolarmente interessante che le grandi aziende decidano di trasferire i carichi critici a un provider di cloud, quando ci sono invece molte aziende che solitamente affidano in outsourcing solo ciò che non è considerato critico. La tecnologia Power offre disponibilità elevata e meccanismi automatici. Un sistema che, in caso di problemi su una delle macchine, viene automaticamente supportato da un'altra, garantendo il servizio con totale sicurezza.

La famiglia IBM Power si è consolidata come soluzione che aiuta a rispondere più rapidamente alle esigenze aziendali, a proteggere i dati dal core al cloud e a razionalizzare la conoscenza e l'automazione aumentando al massimo, in modo sostenibile, l'affidabilità. Alle aziende che lavorano con KIO España, IBM Power consente di modernizzare le applicazioni e l'infrastruttura attraverso un'esperienza di hybrid cloud completa e di fornire l'agilità necessaria per i clienti.

IBM Power 9 Enterprise dispone di un'infrastruttura di scalabilità verticale che consente di stare al passo con le sfide dei workload, così come con le nuove fonti di dati e con le esigenze di elaborazione. Con questi server aziendali puoi preparare i workload per il cloud e creare un cloud progettato per i workload ad alta intensità di dati.