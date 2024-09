In qualità di pioniere nel settore della data science per il fundraising per le organizzazioni no profit dal 1983, BWF voleva sfruttare la potenza dell'AI per proteggere e far crescere la sua base di clienti esistente.

Le potenziali minacce provenienti dai nuovi operatori che promuovono tattiche di raccolta fondi basate sull'AI senza anni di esperienza e competenza nel settore sono preoccupazioni valide. BWF voleva agire rapidamente con un partner agile e in grado di muoversi al suo ritmo, che avesse un brand riconoscibile per infondere fiducia alla sua base clienti.

Per servire al meglio questi clienti, BWF cercava una soluzione in grado di convalidare, preparare ed elaborare i dati attraverso sofisticati modelli e algoritmi di AI, e di fornire rapidamente i risultati in modo sicuro, avanzato e interattivo. L'azienda aveva bisogno di una soluzione che andasse oltre i modelli di machine learning di base, che generano comportamenti filantropici generici, per passare a una soluzione automatizzata e basata sull'AI in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ogni organizzazione nell'ambito del settore no profit, che vale 500 miliardi di dollari.