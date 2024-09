Per costruire le fondamenta su cui basare una serie di innovazioni ai propri processi di business, come ad esempio l'automazione, BPW-Hungária ha deciso di sostituire le proprie applicazioni di vecchia generazione con SAP S/4 HANA®, un ERP di nuova generazione.

“SAP è la piattaforma preferita dalle aziende manifatturiere più moderne del mondo. Questo fatto ci ha convinto che la soluzione ci avrebbe aiutato a realizzare i nostri obiettivi di trasformazione digitale”, commenta Medvegy. “Inoltre, SAP S/4HANA è anche la piattaforma adottata dalla nostra capogruppo e dalle altre controllate, e questo offre vantaggi a livello di scambio di dati e di consolidamento finanziario".

Per massimizzare i vantaggi del proprio investimento in SAP S/4HANA, BPW-Hungária cercava un'infrastruttura con prestazioni, resilienza e scalabilità adeguate a gestire i requisiti stringenti delle analytics in tempo reale.Dopo aver valutato diverse opzioni, l'azienda ha selezionato i server IBM® Power® E950 che eseguono SUSE Linux® Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com), collegati al sistema di storage IBM FlashSystem® 7200 a bassa latenza.BPW-Hungária utilizza IBM PowerVM® per creare partizioni logiche (LPAR) dimensionate per offrire prestazioni ottimali per le proprie applicazioni SAP S/4HANA, assieme a IBM PowerVC per proteggere i dati aziendali essenziali.

"Creando delle LPAR sui server IBM Power E950 mediante l'uso di IBM PowerVM, ci siamo resi conto che avremmo potuto raggiungere elevati livelli di prestazioni per le nostre applicazioni SAP S/4HANA con una significativa riduzione delle risorse del server rispetto a una piattaforma x86 equivalente", spiega Medvegy."Siamo rimasti molto colpiti dalla solidità delle piattaforme IBM Power e IBM Storage".Utilizzando IBM PowerVC, abbiamo creato una configurazione ad alta disponibilità che ci aiuta a garantire che i nostri dati aziendali vitali siano sempre protetti".

Aggiunge: “L'implementazione di SAP S/4HANA sul sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications ci fa stare tranquilli, perché utilizziamo lo stesso ambiente scelto dagli sviluppatori SAP. Ciò contribuisce a garantire una compatibilità eccellente e alti livelli di affidabilità".

Collaborando con gli esperti di IBM e di Cascade Informatikai Es Energetikai Zrt., un business partner di IBM, BPW-Hungária ha implementato la nuova soluzione presso il suo data center on-premise situato in Ungheria.Inoltre, l'azienda ha integrato e configurato IBM FileNet® Content Manager come repository aziendale di gestione dei contenuti per i dati finanziari.

"La collaborazione con IBM e Cascade Informatikai ha rappresentato un'esperienza molto positiva", ricorda Medvegy."Cascade Informatikai ci ha aiutato molto durante le prime fasi del progetto, e ha lavorato assieme al nostro team per esplorare le varie possibilità in termini di architettura e assumere le corrette decisioni progettuali.In precedenza avevamo coinvolto Cascade Informatikai in altri progetti, e anche questo si è rivelato un grosso successo.Il team ci ha fornito tutte le risorse di cui avevamo bisogno per supportare il nuovo ambiente IBM Power e IBM FlashSystem ed effettuare una migrazione coronata da successo alla nuova soluzione SAP S/4HANA".

Medvegy continua: "L'implementazione di SAP S/4HANA è andata bene e siamo stati molto soddisfatti della collaborazione ravvicinata tra IBM e Cascade Informatikai.I team ci hanno aiutato moltissimo con la formazione sui nuovi sistemi IBM, consentendoci di diventare operativi entro i tempi e il budget previsti.La flessibilità delle piattaforme IBM Power e IBM FlashSystem ha giocato un ruolo chiave in questo successo, in quanto è stato estremamente facile apportare modifiche in corsa al nostro ambiente man mano che i requisiti per la soluzione SAP S/4 HANA diventavano più chiari".