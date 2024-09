Oltre alle implicazioni specifiche per l'ottimizzazione quantistica o il problema dei compositi a strati, Kagele ha affermato che il processo di collaborazione con IBM Quantum ha reso Boeing pronta ad affrontare le sfide quantistiche a testa alta.

"Le nostre partnership con clienti come Boeing ci stanno aiutando a spingere la frontiera della ricerca quantistica", ha dichiarato Jennifer Glick, Technical Lead for Quantum Prototypes presso IBM Quantum, che ha lavorato a questa ricerca con il team Boeing. “Attraverso questo lavoro, stiamo iniziando a vedere come sarà un futuro in cui i computer quantistici risolveranno problemi pratici e reali”.

Il rapporto tra i due team è iniziato con IBM Quantum come mentore dei ricercatori di Boeing. Tuttavia, questo supporto ha permesso a Boeing di migliorare rapidamente le sue competenze interne.

"Puoi immaginare con quanta velocità può progredire l'apprendimento se ogni volta che incontri un ostacolo o qualcosa di cui non sei sicuro nel tuo percorso hai qualcuno con più esperienza a cui chiedere", ha affermato Kagele.

Quel tutoraggio è maturato in una collaborazione, che ha portato al loro lavoro innovativo.

"Il nostro obiettivo principale nel portare avanti questo progetto è aiutare la nostra azienda a capire come passare dal fare le cose in modo classico a farle in modo ibrido con metodi quantistici", ha affermato Lowell. "Abbiamo creato un team in grado di farlo, abbiamo sviluppato strumenti interni che renderanno più semplice il lavoro sul prossimo problema."

Con questo team, IBM Quantum e Boeing stanno già esplorando nuovi modi in cui Boeing può ottenere valore dal quantum computing. Un'area di interesse: lo sviluppo di sostanze chimiche avanzate resistenti alla corrosione per il rivestimento degli aeroplani. Man mano che Boeing costruisce la sua forza lavoro quantistica e i computer quantistici migliorano e si espandono, ci si aspetta che l’azienda applichi la risoluzione dei problemi quantistici a più sfide aerospaziali.