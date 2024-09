Bic Camera è stata fondata nel maggio 1978 come società di vendita di fotocamere e prodotti correlati. Attualmente, oltre ai negozi urbani di grandi dimensioni, Bic Camera sta sviluppando diverse soluzioni di punti vendita, come negozi specializzati in tipologie particolari di prodotti e negozi specializzati in elettrodomestici di utilizzo non domestico. Bic Camera si sta inoltre impegnando per rafforzare l'attività di shopping online. Anche i negozi di elettronica Kojima Co., Ltd. e Sofmap Co., Ltd. fanno parte del gruppo.