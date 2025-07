Per superare la sfida dell'integrazione dei servizi esterni nelle proprie applicazioni bancarie core mainframe, il Gruppo BCC ICCREA ha collaborato con IBM® Consulting e IBM Technology Expert Labs, avvalendosi della loro offerta di migrazione e modernizzazione dell'applicazione per progettare una soluzione cloud ibrida che collegasse i sistemi esistenti con moderni servizi di terze parti.

IBM Technology ha aiutato ICCREA a identificare le soluzioni migliori per risolvere le sfide aziendali e ha supportato ICCREA durante tutto il processo di implementazione.

Al centro della soluzione c'era l'infrastruttura IBM® Z, l'infrastruttura mainframe della banca, potenziata con IBM® z/OS Connect per fornire l'invocazione sicura di API REST esterne direttamente dalle applicazioni bancarie principali. L'architettura incorporava anche IBM® WebSphere Liberty, che supporta IBM z/OS Connect ed allineata alla strategia di ICCREA per le applicazioni cloud. Insieme, queste tecnologie hanno creato un'architettura ibrida robusta e scalabile che offre alla banca una perfetta integrazione, una maggiore visibilità e ha gettato le basi per l'innovazione futura.

Per contribuire a garantire la piena osservabilità, il team ha implementato IBM® Z Operational Log and Data Analytics (IZLDA), che esporta dati e log operativi dal mainframe allo stack di monitoraggio basato su ElasticSearch della banca. Questa implementazione ha dato a ICCREA visibilità in tempo reale sulle transazioni che coinvolgono servizi di terze parti e un monitoraggio unificato in ambienti consolidati e cloud. Allineandosi alle pratiche di monitoraggio esistenti, IZLDA ha ridotto la complessità operativa e ha eliminato il ricorso ad amministratori mainframe specializzati per la supervisione di queste interazioni. Ne è risultato un framework scalabile e integrato di observability che supporta l'audit, l'ottimizzazione delle prestazioni e una risoluzione più rapida degli incidenti, liberando risorse critiche e migliorando l'agilità operativa.