In qualità di esperti in soluzioni come IBM FileNet e IBM Cloud Pak for Data, è stata una scelta naturale per Barré scegliere IBM quale partner tecnologico per questo progetto. Barré ha scelto il portfolio di prodotti IBM watsonx® quale base per il suo assistente AI. IBM watsonx offre una perfetta integrazione con le soluzioni IBM e di terze parti, semplificando il processo di sviluppo degli ingegneri di Barré. Lo studio di AI IBM watsonx.ai® offre un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) con supporto linguistico per l'Europa centrale e orientale (CEE), come Mistral e Llama 3, che può essere implementato on-premise, offrendo una maggiore sicurezza per le informazioni commerciali riservate.

"I nostri settori di mercato di riferimento spesso gestiscono dati altamente sensibili, sovente in base a rigide normative nazionali, ed è importante per loro proteggere i dati", osserva Prikk. "Il modello on-premise, reso possibile dalla natura leggera dell'LLM, garantisce che l'assistente AI di Barré offra le funzionalità di elevata sicurezza di cui necessitano."

Lavorando a stretto contatto con il team IBM locale, Barré ha progettato e sviluppato un assistente AI per supportare tre casi d'uso principali: l'inserimento e l'elaborazione delle fatture, la navigazione nel repository normativo e la navigazione nella knowledge base aziendale. L'assistente risponde alle query in linguaggio naturale, accedendo ai dati delle applicazioni aziendali in background per recuperare la documentazione corretta e fornire risultati curati in modo rapido e affidabile.