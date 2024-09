Per il Gruppo Barbier è importante essere sempre all'avanguardia in termini di efficienza, non solo per motivi ambientali, ma anche per garantire un continuo successo aziendale. L’obiettivo dell'azienda è continuare a far crescere la produzione e il reddito senza aumentare il numero del personale e mantenendo uno stretto controllo sulla propria impronta ambientale.

Desassis afferma: “Il Gruppo Barbier sta adottando i principi dell’Industria 4.0 per migliorare la nostra produzione e distribuzione integrando nuove tecnologie come analytics, IoT e blockchain. Ciò significa che investiamo in modo significativo anche nella tecnologia dell’informazione”.

L'Industria 4.0 si basa sull'idea di utilizzare i dati provenienti in tempo reale dalla produzione, dalla logistica e dalla supply chain estesa per favorire l'ottimizzazione continua. Per servire i consumatori interni di business intelligence, per supportare nuove analytics predittive in tempo reale e per consentire sviluppi futuri relativi all'IoT, il Gruppo Barbier ha deciso di aggiornare il proprio ambiente SAP ERP.

"Desideravamo avere insight in tempo reale sulla produzione e sulla logistica, per poter guidare un migliore processo decisionale oggi e supportare nuove tecnologie intelligenti nel prossimo futuro", afferma Desassis. "Il primo passo è stato migrare i nostri database principali su SAP HANA, con l'obiettivo finale di passare alla soluzione SAP S/4HANA".