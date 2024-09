Per attrarre e fidelizzare i clienti, le banche al dettaglio di tutto il mondo sono sottoposte a una crescente pressione per offrire un'esperienza personalizzata e reattiva. Il canale digitale è un modo efficace per le banche di fornire un alto livello di servizio—e per i principali fornitori di servizi finanziari come Banco Itaú Paraguay, garantire che le piattaforme bancarie online e per dispositivi mobili siano disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è una priorità assoluta.

Mario Sangenis, Head of IT, Operations and Digital presso il Banco Itaú Paraguay, esordisce: "Negli ultimi anni abbiamo assistito a un drammatico aumento delle aspettative dei consumatori riguardo alla velocità e alla comodità dei loro servizi bancari. Per affrontare questi nuovi imperativi, abbiamo intrapreso la trasformazione per portare la nostra offerta bancaria sul canale digitale. Oggi, circa il 50% dei nostri clienti sceglie di interagire con noi online o tramite dispositivi mobili—e vediamo che la domanda di questi servizi continuerà a crescere negli anni a venire".



Qualsiasi tempo di inattività non pianificato per la piattaforma bancaria digitale rappresenta un rischio significativo per la reputazione del Banco Itaú Paraguay. Per ridurre al minimo la propria esposizione e prepararsi alla crescita futura, la banca è sempre alla ricerca di modi innovativi per migliorare le prestazioni, la disponibilità e la scalabilità della propria infrastruttura bancaria digitale.



Per raggiungere questi obiettivi, la banca ha deciso di migrare le sue applicazioni bancarie digitali e il suo data warehouse sui database Oracle. Tuttavia, i problemi di compatibilità tra i database Oracle, la piattaforma di virtualizzazione sottostante e i server x86 della banca hanno iniziato a causare notevoli problemi di stabilità, con il rischio di interrompere i servizi digitali.



Francisco Da Rosa, IT and Infrastructure Manager, Banco Itaú Paraguay, continua: "Sapevamo che l'instabilità della nostra infrastruttura bancaria digitale stava riducendo la nostra capacità di fornire servizi clienti di alta qualità—con conseguente aumento del rischio di abbandono dei clienti. Per proteggere la nostra quota conquistata a fatica nel mercato dei servizi bancari al dettaglio, abbiamo cercato una piattaforma di storage e server con dall'assoluta affidabilità".