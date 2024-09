Aura Cloud è una startup fintech con sede a Stoccolma che fornisce una piattaforma cloud digitale progettata per aiutare le istituzioni finanziarie a lanciare ed eseguire le loro attività alla massima velocità possibile. La sua visione è quella di essere un attore leader a livello globale nella fornitura di piattaforme digitali per i servizi finanziari.

Aura ha recentemente intrapreso un percorso per migliorare le funzionalità di rilevamento del comportamento predefinito delle sue soluzioni integrando nella sua piattaforma dei foundation model di AI generativa. Due tecnologisti dell'azienda hanno collaborato con IBM® Client Engineering e IBM Innovation Studio per eseguire un progetto pilota della durata di quattro settimane di IBM watsonx.ai™, uno studio aziendale di nuova generazione per i builder AI per addestrare, convalidare, ottimizzare e distribuire modelli AI.

L'obiettivo del progetto pilota era quello di misurare l'impatto che watsonx.ai avrebbe potuto avere sugli attuali strumenti dell'azienda per il monitoraggio delle transazioni bancarie e l'identificazione delle deviazioni rispetto ai modelli di comportamento standard. La classificazione e la categorizzazione delle transazioni sono elementi fondamentali dei processi di rilevamento predefiniti di Aura. Sulla base dei risultati del progetto pilota, l'azienda prevede miglioramenti di oltre l'80% nella generazione di insight relativi alle transazioni una volta completata l'implementazione di watsonx.ai.

"Non vediamo l'ora di esplorare watsonx.ai per semplificare il data discovery, migliorare l'esperienza del cliente e sfruttare il potenziale dell'AI generativa," afferma Prem Bhagwat, fondatore e CEO di Aura. "Abbiamo trovato il team IBM Client Engineering e il team IBM Innovation Studio molto efficienti e competenti nel lavoro svolto. Il team è stato in grado di apprezzare le implicazioni pratiche degli scenari e dei casi d'uso per suggerire modi efficienti per raggiungere il nostro obiettivo."