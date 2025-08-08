iAssist di Assisto Technologies si integra con watsonx.ai per semplificare l'analisi delle chiamate e aumentare la soddisfazione dei clienti
Poiché le persone spesso mischiano inglese e lingue regionali nelle conversazioni, soprattutto in paesi come l'India, Assisto Technologies ha individuato l'opportunità di supportare meglio queste interazioni naturali con i clienti. L'azienda ha immaginato una soluzione vocale basata su AI che potesse tenere il passo con gli elevati volumi di interazioni multilingue, analizzando anche il sentiment e le emozioni alla base di ogni conversazione.
Per trasformare questa visione in realtà, tuttavia, Assisto doveva superare gli approcci tradizionali al supporto clienti e adottare una soluzione in grado di trascrivere, interpretare e analizzare il linguaggio misto su larga scala. Il suo obiettivo era quello di aiutare le aziende ad accedere a insight in tempo reale, offrire esperienze più personalizzate e rendere il coinvolgimento più intelligente e orientato ai dati in ogni punto di contatto vocale.
Per raggiungere questi obiettivi, Assisto e IBM hanno collaborato per integrare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di IBM® watsonx.ai e IBM® Granite, ottimizzati da Assisto, all'interno di iAssist, la piattaforma di AI conversazionale di Assisto. Insieme, Assisto e IBM hanno progettato un voice bot più simile all'essere umano, in grado di comprendere e rispondere a input complessi e misti in più lingue.
I sistemi interni di riconoscimento vocale automatico (ASR) e text-to-speech (TTS) di Assisto trascrivono e vocalizzano con precisione il parlato multilingue. watsonx.ai consente il rilevamento di sentiment ed emozioni in tempo reale, mentre gli LLM Granite ottimizzati migliorano la qualità della risposta nelle interazioni in più lingue. La piattaforma iAssist genera automaticamente anche riepiloghi concisi delle chiamate e supporta l'analisi avanzata del testo per la comprensione contestuale.
Per rendere ancora più efficienti i team di supporto clienti, una dashboard di analytics creata con IBM Cognos Analytics aggrega insight, come tendenze dei problemi, modelli di sentiment e prestazioni degli agenti, in un'interfaccia unificata e facile da usare.
Questo approccio completo consente ad Assisto di utilizzare al meglio il potere dell'AI per trasformare i dati audio non strutturati in una preziosa business intelligence.
La collaborazione tra Assisto e IBM ha prodotto miglioramenti misurabili nella soddisfazione e nel coinvolgimento dei clienti. La piattaforma iAssist migliorata ha contribuito a semplificare le operazioni e a offrire interazioni più significative con i clienti. I principali risultati includono:
Questi vantaggi hanno consentito alle aziende dei settori bancario, telecomunicazioni, assicurazioni e retail di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei clienti multilingue, offrendo al contempo un servizio clienti più personalizzato ed emotivamente intelligente. Grazie alla disponibilità di informazioni in tempo reale, i team di assistenza clienti possono prendere decisioni più rapide e migliorare ogni interazione.
La soluzione aggiornata è ora disponibile in tutti i mercati globali, inclusi USA, Europa e Asia Pacifico. Assisto prevede di migliorare ulteriormente la sua piattaforma vocale con l'AI, supportando più lingue regionali ed espandendo le funzionalità di riconoscimento del contesto emotivo, al fine di aiutare le aziende a offrire ai clienti esperienze più intuitive e inclusive.
Assisto Technologies è una società di AI deep tech specializzata in soluzioni di comunicazione multilingue che supportano soluzioni vocali, voicebot, OCR e di traduzione per la Difesa, i governi e i settori aziendali.
L'azienda è stata fondata nel 2021 e il suo prodotto di punta è iAssist, uno stack NLP f unificato che offre intelligence di comunicazione multilingue per migliorare il coinvolgimento dei clienti e l'efficienza operativa. Attraverso un team piccolo ma intelligente e altamente innovativo, Assisto offre soluzioni di AI all'avanguardia, al fine di fornire alle aziende soluzioni vocali e linguistiche basate su AI fluide e simili a all'essere umano, per aiutare le organizzazioni a crescere e innovare.
Utilizza watsonx.ai e trasforma facilmente le tue applicazioni in solide soluzioni di AI, mantenendo le interfacce utente intuitive e i workflow semplificati.
