Per raggiungere questi obiettivi, Assisto e IBM hanno collaborato per integrare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di IBM® watsonx.ai e IBM® Granite, ottimizzati da Assisto, all'interno di iAssist, la piattaforma di AI conversazionale di Assisto. Insieme, Assisto e IBM hanno progettato un voice bot più simile all'essere umano, in grado di comprendere e rispondere a input complessi e misti in più lingue.

I sistemi interni di riconoscimento vocale automatico (ASR) e text-to-speech (TTS) di Assisto trascrivono e vocalizzano con precisione il parlato multilingue. watsonx.ai consente il rilevamento di sentiment ed emozioni in tempo reale, mentre gli LLM Granite ottimizzati migliorano la qualità della risposta nelle interazioni in più lingue. La piattaforma iAssist genera automaticamente anche riepiloghi concisi delle chiamate e supporta l'analisi avanzata del testo per la comprensione contestuale.

Per rendere ancora più efficienti i team di supporto clienti, una dashboard di analytics creata con IBM Cognos Analytics aggrega insight, come tendenze dei problemi, modelli di sentiment e prestazioni degli agenti, in un'interfaccia unificata e facile da usare.

Questo approccio completo consente ad Assisto di utilizzare al meglio il potere dell'AI per trasformare i dati audio non strutturati in una preziosa business intelligence.