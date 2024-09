Quando il team IT ha valutato per la prima volta IBM Power Systems come alternativa all'architettura x86 per il database SAP HANA, temeva i rischi di migrazione dei dati posti dal cambiamento dell'architettura della piattaforma (in termini tecnici, da little-endian a big-endian).Per rassicurare Asahi Kasei, IBM e IBM Business Partner AJS Inc.(link esterno a ibm.com) ha realizzato un'installazione di prova (PoC). per la migrazione dei dati, dimostrando la facilità del processo e la possibilità di andare oltre gli obiettivi prestazionali.

Il costo totale di proprietà è stato calcolato in base al PoC e al carico di lavoro di Asahi Kasei, mostrando i vantaggi della piattaforma IBM Power Systems. Asahi Kasei potrebbe eliminare i costi, la complessità e il carico di lavoro della gestione di più server fisici implementando i propri database SAP HANA su un unico server IBM Power Systems E870C. Il server contiene 20 core del processore POWER8®, con 1,4 TB di memoria principale.



Grazie alle funzionalità IBM PowerVM®, Asahi Kasei è in grado di creare più ambienti separati, noti come LPAR, sul server. Ogni LPAR è in grado di eseguire un sistema operativo isolato che supporta una macchina virtuale (VM), ad esempio, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications to run SAP HANA. Ciascun LPAR può essere configurato con la giusta quota di risorse disponibili per ottimizzare le prestazioni della propria VM, compresa l'allocazione dinamica della memoria e la capacità di calcolo per gestire carichi di lavoro ad hoc e di picco. Inoltre, Asahi Kasei dispone ora di una scalabilità quasi illimitata per gestire la crescita futura dei carichi di lavoro sfruttando le funzionalità di Capacity on Demand.



Il Sig. Suzuki, Corporate IT Management presso Asahi Kasei, spiega perché l'azienda ha scelto la piattaforma IBM Power Systems: "IBM Power Systems ci ha dato la flessibilità di aggiungere core e memoria nella quantità necessaria e al momento del bisogno, senza acquistare macchine aggiuntive, oltre a garantirci una continuità aziendale completa anche durante un aggiornamento. Le funzionalità della piattaforma IBM Power Systems erano esattamente ciò che stavamo cercando".

E continua: "Anche se il server è on-premise, è possibile utilizzarlo come un cloud, attivando e flettendo facilmente le risorse in base all'aumento e alla diminuzione del carico di lavoro dei dati. Condividendo le istanze di produzione e sviluppo sullo stesso server, non sono necessari sistemi fisici aggiuntivi per gestire queste modifiche, offrendo una grande flessibilità aziendale".