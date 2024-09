Arrow International (NZ) Ltd

«Vogliamo migliorare la produttività dei nostri dipendenti e consentire ai responsabili di progetto/cantiere di trascorrere meno tempo in ufficio e lavorare di più sul campo», spiega Wayne Broekhals, responsabile IT di Arrow, azienda leader nel settore delle costruzioni in Nuova Zelanda.

Il settore delle costruzioni offre da tempo margini molto bassi a fronte di aspettative elevate, e Arrow ritiene che le soluzioni mobili siano fondamentali per aiutare l'azienda a ridurre i costi e aumentare la qualità. «I responsabili di progetto/cantiere, dopo aver raccolto appunti e foto sul campo, devono tornare in ufficio e reinserire i dati in un sistema informatico, e tutto ciò comporta una perdita di tempo e valore», spiega Broekhals.



Grazie all'iniziativa di mobilità aziendale, il team IT di Arrow sta distribuendo una serie di nuove applicazioni mobili per l'edilizia che consentono ai responsabili di progetto/cantiere di acquisire e condividere informazioni dal cantiere con colleghi e subappaltatori. È un passo importante per contribuire a snellire i processi e ridurre i ritardi di costruzione. La mobilità aziendale e la sicurezza mobile hanno rappresentato i punti chiave del successo di questo programma.



«In precedenza, era necessario portare i dispositivi in ufficio per riprogrammarli», spiega Broekhals. «Il tempo, l'impegno e i costi di spedizione erano considerevoli, inoltre non avevamo visibilità sui dispositivi sul campo che erano stati sottoposti a jailbreak o colpiti da un virus. Proteggere le nostre proprietà intellettuali comportava molti rischi. La domanda di mobilità aumenterà nel tempo e non eravamo in grado di assecondarla con il nostro precedente approccio».