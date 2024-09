Come primo passo, APL ha migrato l'intero panorama SAP verso IBM Services for Managed SAP Applications. Questa offerta Platform-as-a-Service completamente gestita solleva il personale IT di APL da attività quali la gestione dei server e il monitoraggio della rete, in quanto la soluzione include opzioni di failover e ripristino di emergenza automatizzate. Un team IBM locale ha collaborato con APL per ottenere una transizione graduale al cloud.

Nell'ambito dell'offerta Managed SAP Applications, IBM gestisce anche "applicazioni satellite" di terze parti strettamente collegate all'ambiente SAP. Ad esempio, IBM gestisce l'applicazione di APL per l'applicazione di sconti in blocco o promozioni agli ordini dei clienti e un'app mobile di terze parti che tiene traccia delle consegne dei clienti.

Dannarjaya Harinta Sri, Vice President per l'Information Technology di APL, afferma: "IBM Services for Managed SAP Applications offre ad APL maggiore flessibilità, tempo di attività e innovazione. Il cloud ci consente di aumentare rapidamente le risorse quando ne abbiamo bisogno, dandoci la libertà di sperimentare e consentendoci di ottenere un time-to-market più rapido per i nuovi prodotti. Allo stesso tempo, il cloud consente al nostro team IT di concentrarsi sulla collaborazione con l'azienda per avviare iniziative di trasformazione digitale.

"Abbiamo scelto IBM come nostro provider di cloud perché IBM Cloud offre un'eccellente sicurezza per i dati sensibili. La nostra migrazione alle Managed SAP Applications sta andando molto bene. Fin dal primo giorno c'è stato un forte impegno tra APL e IBM e il progetto si sta sviluppando nei tempi previsti. Il team IBM è stato estremamente flessibile nel soddisfare le nostre esigenze. Ad esempio, dopo aver firmato il contratto, volevamo aggiungere SAP Process Orchestration al nostro elenco di requisiti e IBM è stata in grado di incorporare questa richiesta senza problemi.

"Un altro fattore decisivo era l'opzione IBM di un servizio gestito. Scegliere le Managed SAP Applications significa affidare l'installazione e la gestione di SAP a IBM, in modo che il nostro personale IT debba occuparsi di una cosa in meno".