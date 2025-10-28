Con l'observability basata sull'AI, API Holdings - che sta dietro PharmEasy, Thyrocare e Retailio - migliora il tempo di attività, accelera l'innovazione e aumenta l'efficienza degli sviluppatori
API Holdings Limited (API), la società madre che sta dietro i principali marchi sanitari digitali come PharmEasy, Thyrocare e Retailio, svolge un ruolo critico nella fornitura di servizi sanitari a milioni di consumatori e aziende in tutta l'India. Man mano che l'organizzazione scalava le proprie operazioni e diversificava le proprie offerte, il panorama applicativo delle API, basato su un'architettura dinamica di microservizi, è diventato sempre più complesso.
Il mantenimento delle prestazioni, della disponibilità e dell'agilità in questo ambiente richiedeva una maggiore visibilità, una risposta più rapida agli incidenti e una gestione proattiva. Per supportare la continuità aziendale e offrire esperienze del cliente senza interruzioni, API aveva bisogno di una soluzione di observability avanzata in grado di monitorare il loro stack tecnologico end-to-end in tempo reale e consentire ai team di ingegneri di agire in modo rapido e deciso.
Per soddisfare queste esigenze, API ha collaborato con IBM per implementare IBM® Instana Observability: una piattaforma di osservabilità basata su AI. API ha implementato IBM Instana in tutti i suoi core business, ottenendo visibilità full stack e in tempo reale sui suoi sistemi distribuiti.
L'interfaccia facile da usare della piattaforma, combinata con avvisi automatici e analisi rapida della causa principale (RCA), ha trasformato il modo in cui i team di ingegneri di API gestiscono le operazioni di sistema e gli incidenti. Integrato perfettamente con gli strumenti di collaborazione e automazione esistenti, Instana ora funge da centro di comando centrale per la gestione degli incidenti dell'organizzazione, promuovendo affidabilità e agilità.
Questo cambiamento ha consentito ai team di concentrarsi sull'innovazione, garantendo al contempo servizi sanitari digitali ininterrotti per i clienti.
Da quando ha implementato Instana, API ha ridotto il tempo medio di risoluzione (MTTR) dei problemi di sistema fino a 30%, migliorando in modo significativo il tempo di attività dell'applicazione e l'esperienza dell'utente. I team di sviluppo hanno ora più tempo a disposizione per concentrarsi sulla costruzione e sul lancio di nuovi servizi in modo più rapido, contribuendo direttamente alla crescita del business di API.
Con l'observability ora integrata nelle operazioni, API ha una fondazione scalabile per supportare la sua futura espansione e strategia digitale in evoluzione. La collaborazione con IBM non solo ha potenziato la resilienza operativa di API, ma ha anche rafforzato la sua capacità di innovare con sicurezza nel frenetico settore della sanità digitale.
API Holdings Limited, fondata nel 2019, è la principale piattaforma sanitaria digitale dell'India, che gestisce un ecosistema che soddisfa diverse esigenze sanitarie. Il portfolio dell'azienda comprende marchi noti come PharmEasy, Docon, Thyrocare, Retailio e Aknamed. Con questi marchi, API offre svariati servizi, tra cui la consegna a domicilio di medicinali soggetti a prescrizione medica e da banco, consulenze da remoto e test diagnostici. La missione dell'azienda è rendere l'assistenza sanitaria di qualità accessibile e conveniente in tutta l'India, integrando la tecnologia con i servizi sanitari.
Sblocca le prestazioni delle applicazioni cloud-native con observability automatizzata e basata su AI
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, il logo IBM, IBM Instana e Instana sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.