API Holdings Limited (API), la società madre che sta dietro i principali marchi sanitari digitali come PharmEasy, Thyrocare e Retailio, svolge un ruolo critico nella fornitura di servizi sanitari a milioni di consumatori e aziende in tutta l'India. Man mano che l'organizzazione scalava le proprie operazioni e diversificava le proprie offerte, il panorama applicativo delle API, basato su un'architettura dinamica di microservizi, è diventato sempre più complesso.

Il mantenimento delle prestazioni, della disponibilità e dell'agilità in questo ambiente richiedeva una maggiore visibilità, una risposta più rapida agli incidenti e una gestione proattiva. Per supportare la continuità aziendale e offrire esperienze del cliente senza interruzioni, API aveva bisogno di una soluzione di observability avanzata in grado di monitorare il loro stack tecnologico end-to-end in tempo reale e consentire ai team di ingegneri di agire in modo rapido e deciso.