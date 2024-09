Lo sviluppo software è stato limitato da apparecchiature quasi decennali e Apator Rector ha iniziato a collaborare con IBM Business Partner INET – Systemy Informatyczne per lanciare una piattaforma di storage centralizzata creata con la tecnologia IBM FlashSystem®. Gli sviluppatori ora possono gestire e migrare più rapidamente e facilmente i dati relativi allo sviluppo all'interno di un'architettura virtualizzata.

Sfida di business Apator Rector sp. z o.o. voleva accelerare il proprio sviluppo passando da una soluzione di storage su server a una soluzione su disco centralizzata.

Trasformazione L'azienda ha migrato le proprie istanze di sviluppo su un'architettura virtualizzata supportata dalla tecnologia IBM® Storage.

Risultati Riduzione dei tempi di implementazione dei nuovi ambienti di sviluppo da 2 giorni a 5 ore Migliora le prestazioni del disco grazie a una console unificata di gestione dello storage Accelera lo sviluppo del software con un accesso ai dati più rapido e migliorando l'affidabilità dello storage

Storia di una sfida aziendale Niente più attese La pazienza è una virtù. Ma la tua architettura di storage non dovrebbe davvero essere lo strumento su cui fare affidamento per instillare questo attributo positivo. L'attesa di una schermata di caricamento o del popolamento dei dati può diventare rapidamente frustrante, soprattutto se si sta iterando la decima versione di un'applicazione da consegnare la settimana successiva. In parole povere, i dati lenti rallenteranno i tuoi processi. E per lo sviluppatore di software in rapida crescita Apator Rector, aspettare non era più un'opzione.

"L'apparecchiatura che usavamo per lo sviluppo di software era molto vecchia e molto lenta", spiega Marek Kulczyk, Head of IT Installation and Administration di Apator Rector. " “La maggior parte era stata acquistata più di sette anni fa. E qualche componente era ancora più vecchio. Su questi sistemi eseguivamo diversi ambienti di sviluppo di grandi dimensioni—ciascuno con un ampio database Oracle—e riscontravamo molti problemi di prestazioni".

All'epoca Apator Rector gestiva questi ambienti, incluso lo storage associato, da singoli server, con alcuni dispositivi che arrivavano a immagazzinare 4-5 TB di dati su apparecchiature più vecchie e lente. Inoltre, a causa delle risorse insufficienti, talvolta l'azienda era costretta a conservare dati su dischi locali. Questa strategia non solo limitava la velocità di accesso ai dati, ma riduceva anche la disponibilità complessiva.

«Se un host non funziona, perdiamo l'accesso al database e molti dei nostri designer non possono lavorare», osserva Kulczyk. “Ciò potrebbe influire sulle tempistiche di sviluppo e sulla soddisfazione dei clienti. Volevamo quindi qualcosa che rendesse i nostri processi più disponibili. Volevamo uno storage centrale e locale per i nostri dati di sviluppo."

Prima, quando implementavamo un nuovo database, l'operazione poteva richiedere fino a due giorni. Dopo aver lavorato con INET e IBM, ci servono appena cinque ore. Marek Kulczyk Head of IT Installation and Administration Apator Rector sp. z o.o.

Storia della trasformazione Storage complesso, consegna semplice Per Apator Rector, la scelta della piattaforma era ovvia. "Nel mio lavoro precedente, ho lavorato con lo storage IBM," aggiunge Kulczyk. "Sapevo che IBM offriva una buona soluzione e volevo usare qualcosa di simile in Apator Rector." L'azienda ha iniziato a collaborare con INET, business partner di IBM, che ha aiutato Apator Rector a definire i requisiti commerciali e tecnici per individuare le giuste apparecchiature per il suo ambiente di sviluppo. E all'inizio del 2020, il team congiunto ha implementato un dispositivo IBM FlashSystem 5000, costruito con IBM Spectrum Virtualize, nella sede centrale aziendale di Apator Rector.

"L'implementazione è stata molto rapida e semplice", osserva Tomasz Laube, Director presso INET. “Abbiamo configurato FlashSystem con unità disco SSD e dischi rigidi rotanti tradizionali, in modo da poter archiviare dati importanti sugli ssd drive più veloci. Inoltre, il materiale a cui si accede meno spesso—immagini o video—può essere memorizzato sul livello più lento dei dischi. Con lo strumento IBM Easy Tier, abbiamo anche preparato un'infrastruttura VMware in grado di mantenere i dati Oracle disponibili se qualcosa va storto con l'host."

Inoltre, Apator Rector usa anche la tecnologia IBM Storage Insights , una console centrale che consente agli utenti di gestire senza problemi l'ambiente di storage e persino di condividere i log con IBM per accelerare il supporto nell'improbabile caso di errore o interruzione.

Se un host non funziona, possiamo iniziare a lavorare da un altro. In questo modo, un'interruzione di servizio diventa un problema trascurabile, anziché una grande perdita di tempo come avveniva in passato. Marek Kulczyk Head of IT Installation and Administration Apator Rector sp. z o.o.

Storia dei risultati Dati veloci significano sviluppo veloce Con la nuova architettura di storage su più livelli, Apator Rector ha accelerato il tuo sviluppo con un accesso ai dati più rapido ed evitando i problemi di prestazioni che in precedenza affliggevano la sua tecnologia. La separazione dei dati in base al tipo di disco consente all'azienda di ottimizzare meglio le prestazioni dei propri sistemi, mentre con la virtualizzazione, Apator Rector può scalare rapidamente le attività di sviluppo per soddisfare nuovi progetti e clienti. "Utilizziamo la copia non dirompente per replicare rapidamente gli ambienti di sviluppo esistenti e iniziare a lavorare e testare qualcosa di nuovo", osserva Kulczyk. “Prima, quando implementavamo un nuovo database, l’operazione poteva richiedere fino a due giorni. Dopo aver lavorato con INET e IBM, ci servono solo cinque ore."

"Anche gli ssd drive del FlashSystem aiutano", aggiunge Laube. “L’SSD è più veloce dei tradizionali dischi rotanti, per cui possono recuperare le informazioni più rapidamente. E non essendoci parti in movimento, è anche più affidabile."

Ovviamente, l'ambiente di storage virtualizzato contribuisce a rafforzare la maggiore affidabilità. Come spiega Kulczyk, "Se un host non funziona, possiamo iniziare a lavorare da un altro. In questo modo, un'interruzione di servizio diventa un problema trascurabile, anziché una grande perdita di tempo come avveniva in passato."

Nel complesso, Apator Rector è soddisfatta di aver scelto la tecnologia INET e IBM Storage. "Non dobbiamo più dedicare tempo allo storage", conclude Kulczyk. "Tutto avviene in maniera più o meno automatica. E questo fa risparmiare tempo e denaro a me e al mio team".

Non abbiamo più bisogno di dedicare tempo allo storage. Tutto viene fatto, più o meno, da solo. E questo fa risparmiare tempo e denaro a me e al mio team. Marek Kulczyk Head of IT Installation and Administration Apator Rector sp. z o.o.