Era l'inizio dell'estate del 2020 e Nicholas Kolesch, appena assunto come VP of Projects dell'Alliance, era appena arrivato a Singapore, dove ha sede l'organizzazione. In questo fine settimana soleggiato, Nicholas aveva portato la sua famiglia sulla costa per vedere alcune delle sue famose foreste di mangrovie. Anche qui, in una città-stato altrettanto famosa per la sua pulizia e il suo ordine, i rifiuti di plastica si aggrappavano alle mangrovie, le cui radici nodose le rendevano, nelle parole di Nicholas, la "trappola perfetta" per la plastica. "È stato triste vedere un posto così bello letteralmente soffocato dai rifiuti di plastica", afferma. "Sapevamo che veniva dal mare e sapevamo che proveniva da un luogo dove non esiste un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani."

Nel suo breve aneddoto, Nicholas coglie efficacemente come le varie "falle" nella catena del valore della plastica, un ecosistema che va dall'estrazione delle materie prime al consumo della plastica e alla fine del suo ciclo di vita, abbiano reso i rifiuti di plastica un problema globale. Quella plastica che ha visto? È molto probabile che, come la maggior parte dei rifiuti oceanici in tutto il mondo, si sia originata lungo un grande fiume, a decine, centinaia o addirittura migliaia di chilometri di distanza, in una città "hot spot" dove le strutture per la gestione dei rifiuti di plastica mancano o non sono in grado di tenere il passo con i volumi di smaltimento locale.