L'app Agrolly può fornire le informazioni di cui i piccoli agricoltori hanno bisogno per pianificare efficacemente la produzione agricola e ridurre al minimo i rischi causati dalle condizioni climatiche imprevedibili.

Innanzitutto, il modulo meteo fornisce una gamma di previsioni per il villaggio e l'area limitrofa dell'utente. L'app mostra previsioni orarie e settimanali connettendosi alle tecnologie di The Weather Company. Trovare un modo conveniente per fornire dati meteorologici a lungo termine si è rivelato più difficoltoso. Il team ha parlato con agronomi e data scientist e ha effettuato ricerche approfondite su set di dati rilevanti. Alla fine hanno deciso di scrivere il proprio algoritmo e di estrarre dati storici di cinque anni dal database Global Precipitation Measurement della NASA per effettuare previsioni a lungo termine.

Il secondo modulo consente ai piccoli agricoltori di eseguire valutazioni automatizzate del rischio, il che rappresenta un'innovazione inedita nel settore. Il modulo combina le previsioni meteorologiche a lungo termine di Agrolly con i requisiti dell'acqua per la coltura pubblicati dalla Food and Agriculture Organization (FAO) delle Nazioni Unite, che si basano sulla posizione, il tipo di coltura e la fase di crescita. Attraverso il modello di rischio relativo alle coltivazioni di Agrolly, fornisce quindi approfondimenti per aiutare gli agricoltori a determinare cosa piantare e quando. Gli agricoltori possono anche utilizzare i risultati per ottenere prestiti e crediti da parte degli istituti finanziari locali.

"Quando un agricoltore accede alla nostra app e seleziona un tipo di coltura, vengono selezionate la data della semina e il luogo. L’app calcola quindi tutti i rischi specifici del luogo legati al clima, come la temperatura e il fabbisogno idrico, per quella determinata coltura durante il periodo di piantagione,” afferma Morais. "Grazie a queste informazioni, l'agricoltore può prendere migliori decisioni sulle colture, come selezionare il miglior tipo di coltura in base ai fattori di rischio, o pianificare in anticipo le risorse necessarie per affrontare questi rischi — ottenendo così una migliore produttività."

Il terzo modulo è un forum online in cui gli agricoltori possono facilmente interagire tra di loro per scoprire cosa stanno piantando e condividere consigli sull'agricoltura, inviando messaggi di testo o caricando immagini. Questa funzionalità è molto apprezzata in luoghi come la Mongolia, dove i giovani agricoltori alle prime armi possono imparare dagli anziani più esperti. Il team prevede inoltre di lanciare un modulo per parlare con un esperto, che gli agricoltori possono utilizzare per consultarsi direttamente con gli specialisti della divulgazione agricola e accedere a materiali sulle migliori pratiche.

Inizialmente, il team non aveva accesso a un server o a un'infrastruttura cloud per eseguire e memorizzare le regressioni statistiche per i suoi algoritmi. Dopo ulteriori ricerche, Datalkar ha scoperto che il team poteva creare la soluzione utilizzando la piattaforma IBM Cloud Kubernetes Service ed eseguire le regressioni con la soluzione di automazione del modello IBM Watson Studio. Questo consentiva di memorizzare i risultati sulla piattaforma IBM Cloud Object Storage prima di memorizzarli nella cache sul server Agrolly. L'app Agrolly impiega anche la soluzione IBM watsonx™ Assistant, che aiuta gli utenti a individuare gli strumenti dell'app e a gestire i propri elenchi di cose da fare. Il team lo utilizzerà anche per creare la funzione per parlare con un esperto.