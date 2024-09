AdVini ha scelto IBM per migrare le proprie applicazioni nel cloud. In realtà, le aziende si conoscono da molto tempo, in quanto Advini ha adottato AS400 (IBM Power i) quando ha creato il proprio sistema IS. Nel 2013 sono stati gli ingegneri IBM a installare la prima versione di SAP HANA. Oggi, l'azienda continua a utilizzare IBM per varie tecnologie, tra cui l'AI. Ad esempio, AdVini utilizza la piattaforma IBM Watson per prevedere le necessità idriche per i suoi vigneti e fornire una gestione altamente precisa dell'irrigazione per i vigneti mediterranei.

Sotto la guida del reparto IT di AdVini, in questa migrazione sono stati coinvolti tre partner: IBM Cloud per l'installazione del server; Kyndryl, una società di servizi infrastrutturali e spin-off di IBM, per la configurazione ambiente, la sicurezza e l'installazione di un sistema di backup; infine, Applium è stato scelto per spostare la piattaforma SAP sul cloud.

L'implementazione è durata sette mesi, esclusa un'interruzione del progetto dovuta alla costruzione del collegamento BVPN tra l'operatore Orange e IBM Cloud a Francoforte. Tutto è stato completamente rinnovato, dai database ai servizi applicativi, tra cui un aggiornamento alle versioni più recenti di SAP HANA e SAP Business Objects.

"L'impegno di IBM è stato costante in tutta la missione," sottolinea Jérôme Combarnous, IT Manager di AdVini. "Fin dall'inizio, IBM France si è attivata, compreso il team di General Management, per garantire risorse, prestazioni elevate e sicurezza. Questo ha giocato un ruolo molto importante nella nostra scelta come partner. Durante il periodo di costruzione del collegamento BVPN, IBM ha collaborato con Orange per trovare una soluzione il più rapidamente possibile. "Nonostante queste complicazioni, IBM, che si era impegnata in un pacchetto finanziario, ha rispettato i budget, cosa piuttosto rara per progetti così grandi," aggiunge Jérôme Combarnous.