Il servizio ADSI di gestione dei dispositivi mobili, che supporta smartphone e tablet iOS, Android, Windows Phone e BlackBerry, offre maggiore visibilità, controllo e sicurezza sia per i dispositivi di proprietà dell'azienda che per i dispositivi BYOD (bring your own device).

"Un criterio molto importante per noi era la flessibilità di adattare tutto ciò che abbiamo selezionato per soddisfare le nostre esigenze aziendali", afferma Adrian Spreadborough. Con MaaS360,ADSI è stata in grado di modellare i servizi offerti per adattarsi al loro mercato, compresa l'offerta di quattro livelli di servizio ai clienti, due destinati alle piccole imprese e due per le imprese, con prezzi da abbinare. Ancora più importante, tutte le schermate che gli utenti vedono sono marchiate come un servizio ADSI, anche se i clienti sanno in anticipo che il servizio è "Powered by IBM", un fatto che apprezzano.



ADSI offre ai clienti la propria reportistica su misura come caratteristica del prodotto, abilitata dall'API MaaS360. A seconda del livello di servizio selezionato, i clienti possono ricevere report mensili, settimanali o anche giornalieri che descrivono in dettaglio la quantità di dati consumata da ciascun dispositivo e dove si trova il dispositivo. "Tracciando l'utilizzo dei dati mobili tramite telefono, ADSI può emettere avvisi sia per gli utenti che per i proprietari quando un utente si avvicina al 70%, quindi all'80%, quindi al 100% del limite di dati prestabilito", afferma Stuart Dawes, Product Specialist. "I proprietari possono stabilire regole che impediscono alle persone di superare i propri limiti e la soluzione aiuta a prevenire fatture impreviste per eccedenze di dati alla fine del mese".



MaaS360 fornisce anche visibilità e controllo sulle app in uso sul dispositivo. Ad esempio, spiega Stuart Dawes, ADSI può dire al proprietario che un dipendente ha installato Facebook e Netflix, due app personalizzate che potrebbero consumare i dati e poi, a discrezione del cliente, rimuovere o bloccare le app.



Grazie alle funzionalità UEM fornite da MaaS360, i clienti ADI possono migliorare il loro approccio alla sicurezza mobile. L'impostazione del dispositivo può includere la creazione di una password sicura e il servizio supporta la crittografia dei dati. Se un dispositivo viene smarrito o rubato, ADSI può eseguire la pulizia remota del dispositivo, contribuendo a proteggere i dati aziendali. Queste funzionalità aiutano anche i clienti a soddisfare i requisiti GDPR e il servizio può offrire una prova di protezione che può essere utilizzata per i report di conformità.



I clienti aziendali possono inoltre trarre vantaggio da una gamma di funzionalità di sicurezza, tra cui l'app IBM MaaS360 Container che separa l'utilizzo dei dispositivi aziendali e personali e fornisce protezione per e-mail aziendali, chat mobile e app aziendali. IBM MaaS360 Secure Browser controlla l'accesso ai siti Web e aiuta a salvaguardare i dati. Un livello di servizio aziendale aggiuntivo offre una protezione più avanzata per le aziende i cui utenti finali devono accedere e utilizzare documenti e app sulla rete aziendale.