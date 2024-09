Per poter scalare efficacemente senza impattare negativamente sui clienti, ABFRL doveva massimizzare l'utilizzo del sistema di order management (OMS) e aggiungere altri marchi, tenendo conto delle proiezioni di crescita future. L'azienda si è rivolta a IBM per assistere il team implementando un sistema scalabile che migliorasse l'esperienza del cliente attraverso funzionalità affidabili e personalizzabili. L'obiettivo era quello di modernizzare il sistema per garantire un aggiornamento accurato dell'inventario e, in ultima analisi, migliorare la soddisfazione dei clienti e i livelli di servizio nei processi di evasione e consegna degli ordini.

ABFRL ha implementato la soluzione on-premise IBM® Sterling Order Management per risolvere i problemi relativi all'evasione degli ordini e alla gestione dell'inventario. L'azienda ha rapidamente ottimizzato i processi di gestione dell'e-commerce e dei centri logistici grazie alle funzionalità flessibili di evasione degli ordini offerte dal nuovo software, essenziali per soddisfare la domanda online e migliorare l'esperienza del cliente.