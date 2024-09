Da quando ha implementato la sua nuova piattaforma di archiviazione, AddVision ha registrato un calo medio dei tempi di risposta dell'80%, suscitando feedback positivi da parte dei clienti. Ad esempio, Coze Aarhus, un'azienda che disegna e vende abbigliamento femminile, ha osservato immediatamente un impatto positivo.

Come ha spiegato Jonas Bruun Nørgreen, CFO di Coze Aarhus: “Lavoriamo con ADDvision dal 2009 e ci affidiamo a loro per ospitare tutti i nostri servizi IT perché si rinnovano e migliorano continuamente. Abbiamo notato un notevole aumento delle prestazioni non appena ADDvision ha spostato il nostro ambiente su IBM FlashSystem. I tempi di risposta più brevi ci hanno aiutato a far fronte all'improvviso passaggio al lavoro da remoto quando è scoppiata la pandemia di COVID-19. I nostri dipendenti sono stati in grado di accedere rapidamente ai nostri sistemi ERP da casa e senza interruzioni”.



ADDvision ha goduto della disponibilità non-stop della sua piattaforma IBM FlashSystem sin dall'implementazione, che si è tradotta in un'eccellente continuità del servizio per i clienti. Jonas Bruun Nørgreen esprime il suo punto di vista come cliente: “Come rivenditore online, qualsiasi tempo di inattività è tempo in cui non possiamo guadagnare denaro. Scegliendo la tecnologia affidabile di IBM, ADDvision garantisce che le nostre operazioni possano continuare senza interruzioni e che i clienti possano accedere ai nostri servizi”.



Le nuove funzionalità di archiviazione di ADDvision stanno già aiutando l'azienda a ottenere nuovi contratti, aiutandola a sostenere un tasso di crescita medio del 20% anno dopo anno. ADDvision può facilmente ridimensionare lo spazio di archiviazione di IBM FlashSystem per adattarsi ai nuovi ambienti dei clienti.



Per Steen Jensen ha concluso dicendo: “Di recente abbiamo eseguito un modello di verifica per un potenziale cliente utilizzando IBM FlashSystem e li abbiamo entusiasmati con le prestazioni dimostrate. Questo ha reso la vendita molto semplice! Siamo certi che per gli anni a venire la tecnologia IBM ci aiuterà a diventare il consulente affidabile che vogliamo essere per i nostri clienti”.