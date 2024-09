Per trasformare la sua visione audace in realtà, abof aveva bisogno della migliore piattaforma di e-commerce e un'offerta congiunta di IBM e Metail si è rivelata la soluzione ideale.

Oggi, abof sta coinvolgendo i clienti con un'esperienza di acquisto fluida e personalizzata in tutti i touchpoint. Indipendentemente dal fatto che decidano di navigare online o su dispositivi mobili, tramite il browser desktop o l'app mobile abof, gli acquirenti vengono accolti da un flusso continuo di contenuti di moda, storie e consigli di stile, tutti collegati alle ultime tendenze del catalogo online di abof.

"La nostra homepage è stata progettata con una grafica simile a quello di siti web come Pinterest e Instagram", spiega un portavoce. “I visitatori possono scorrere i contenuti curati e quando fanno clic su una narrativa specifica, possono vedere foto di look simili e vengono invitati ad acquistare la narrativa: questo li porta a una sezione specifica del nostro catalogo, dove possono scoprire e acquistare i prodotti.

"Riteniamo che presentare ai visitatori questo tipo di contenuti "da spizzicare" e incentrati sulla narrazione, anziché una vasta serie di prodotti, catturi meglio la loro attenzione, li incoraggi a dedicare più tempo alla riflessione e all'esplorazione dei nostri prodotti e, in ultima analisi, li ispiri ad acquistare. Naturalmente, se un cliente vuole solo sfogliare il nostro catalogo principale, può farlo senza problemi."

Quando un cliente trova un capo di abbigliamento che gli piace, può vedere la vestibilità del capo una volta indossato, grazie al camerino virtuale di Metail. Gli utenti devono semplicemente fare clic sull'icona "Provami" accanto a un prodotto, inserire altezza, peso e taglia del reggiseno e lo strumento utilizza i dati per generare un "MeModel" personalizzato per visualizzare come l'abbigliamento si adatta alla corporatura. Gli utenti possono anche mescolare e abbinare diversi capi di abbigliamento per creare un look completo. Inoltre, la soluzione può offrire consigli sulle taglie personalizzati in base alle misure comunicate dall'utente e alle tabelle delle taglie di abof.

Attualmente, l'esperienza è disponibile per gli acquirenti donne, mentre l'avvio per i clienti uomini è previsto nel prossimo futuro. In ultima analisi, abof prevede di integrare le funzionalità di condivisione con lo strumento, consentendo agli utenti di pubblicare gli outfit creati sui social media.

Dietro le quinte, abof sta acquisendo rich data sulle preferenze e sulle misure dei clienti, che utilizzerà per perfezionare le taglie dei capi e le raccomandazioni sui prodotti.

"L'obiettivo è quello di presentare ai consumatori capi che si adattino alla loro corporatura e alle loro preferenze di stile", spiega un portavoce. “Prendendo i dati degli utenti e inserendoli negli algoritmi di apprendimento automatico, possiamo iniziare a sviluppare un quadro più accurato dei prodotti e delle taglie più adatti a ciascun cliente. Questo ci consentirà di offrire un'esperienza di acquisto molto più personalizzata, che incoraggi i consumatori ad acquistare. Inoltre, una migliore guida alla vestibilità ci consentirà di ridurre i tassi di reso, aumentando la soddisfazione dei clienti e garantendo risparmi per abof."