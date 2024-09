Dall'implementazione della soluzione, ABO Wind ha migliorato l'efficienza dell'80%, eliminando attività quali l'esplorazione e l'estrazione manuale dei dati. Questo ha permesso al team di concentrarsi sull'attività. "Ora siamo davvero forti sul mercato dell'eolico," afferma Clouet. "Siamo in grado di sapere cosa sta succedendo nel mercato francese fin dalle prime fasi di sviluppo del progetto. In alcuni casi, ci confrontiamo con il governo e siamo noi che siamo in grado di fornire loro dati nazionali." Questo livello di insight, oltre ad aiutare a ottimizzare i prezzi, conferisce ancora maggiore credibilità ad ABO Wind di fronte a potenziali autorizzatori e acquirenti.

Inoltre, aiuta ABO Wind a gestire l'ulteriore pressione sul mercato globale dell'energia. "Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, i prezzi dell'elettricità e dei materiali sono altissimi," spiega Clouet. "Quindi vendere l'elettricità al miglior prezzo possibile ora non è solo preferibile, ma addirittura necessario per realizzare un progetto."

Guardando al futuro, Clouet e il suo team sono più consapevoli delle potenzialità con la soluzione WATsNEXT e Watson. Un piano è far sì che lo strumento raccolga insight geografici e li inserisca in una newsletter periodica per il team di prospezione e sviluppo di ABO Wind, per aiutarli a riconoscere più facilmente l'attività competitiva in prossimità dei propri progetti.