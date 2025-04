Una delle sfide più comuni nel settore manifatturiero è la capacità di comprendere operazioni altamente complesse e interconnesse in modo significativo. Per aiutare a risolvere questo problema, ABB Ability Knowledge Manager offre un Production Information Management System (PIMS) progettato per ottimizzare le operazioni, migliorare i processi e le prestazioni degli asset e gestire i report di conformità. Inoltre, gli insight derivati da questa soluzione possono aiutare i produttori a migliorare l'efficienza, ridurre il consumo di energia e ridurre le emissioni.

Per soddisfare le esigenze altamente specializzate tipiche del settore del cemento, ABB offre il Cement Production Scheduler (CPS) quale componente aggiuntivo dell'ABB Ability Knowledge Manager. CPS aiuta a ottimizzare i piani di produzione per far fronte alla domanda del mercato e alle fluttuazioni dei prezzi dell'energia, riducendo i costi energetici e riducendo al minimo l'impatto ambientale. Sviluppato in stretta collaborazione con una grande azienda mondiale del cemento, CPS si adatta perfettamente alle reali esigenze del settore.

La soluzione CPS offre inoltre ai produttori di cemento la possibilità di modellare più scenari mentre cercano il piano di produzione ottimale.

Rajesh Nandakumar Nair, Global Product Manager di ABB, spiega: "Volevamo ridurre al minimo le dipendenze, così che le aziende che utilizzano altre tecnologie non vedessero potenziali barriere all'adozione. Questo ha guidato la nostra ricerca di un motore di ottimizzazione indipendente da database e DCS che offrisse prestazioni e flessibilità sufficienti per le esigenze estreme del settore del cemento".