L'UOL Group gestisce molte funzioni operative, come finanza, approvvigionamento e gestione dei materiali, utilizzando le sue applicazioni principali SAP ERP (link esterno a ibm.com).

Per accelerare l'analisi dei dati SAP e poiché l'hardware esistente doveva essere sostituito, l'UOL Group ha deciso di migrare l'intero panorama SAP ERP nel database SAP HANA.

Per supportare il database SAP HANA, l'azienda ha implementato tre server IBM Power System S824L all'avanguardia, virtualizzati utilizzando IBM PowerVM, che utilizzano il sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications.

I dati provenienti da SAP HANA e dalle soluzioni SAP ERP vengono archiviati sui dispositivi IBM Storwize V5020 e sottoposti automaticamente a backup su una libreria a nastro IBM TS5100. L'infrastruttura IBM include dispositivi per il disaster recovery e IBM Systems Lab Services ha configurato la replica dei dati SAP HANA tra i siti di backup.

Hitachi Consulting Singapore, un partner commerciale IBM, ha supportato l'approvvigionamento di hardware e Tech Data Advanced Solutions, un altro business partner IBM, ha fatto da distributore. Simpliopen, un Business Partner IBM, ha supportato l'implementazione e ha agito come punto di contatto unico in caso di domande o problemi.

Foo Say Twang, Assistant General Manager, Group IT di UOL Group, ha spiegato: "Le soluzioni SAP HANA forniscono ai nostri dipendenti in tutto il mondo una piattaforma affidabile. Abbiamo ritenuto che IBM offrisse una combinazione di affidabilità, prestazioni e rapporto qualità-prezzo.Il team IBM è stato utile nel rispondere alle nostre domande e abbiamo costruito un buon rapporto con loro.Siamo rimasti soddisfatti sia della soluzione che dei servizi di implementazione di IBM e dei suoi partner".