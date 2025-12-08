IBM Innovation Studio - Milano

Cosa facciamo
Inizia a scoprire cosa puoi fare
Ottieni una visione completa della tua sfida con le nostre esplorazioni di settore e tecnologiche e con le nostre esperienze immersive.
Passeremo quindi a creare insieme nuovi modi per velocizzare la tua trasformazione
Definisci l'aspetto migliore su cui concentrare le tue energie attraverso i nostri workshop di valutazione, benchmarking e design thinking.
Concludi il tutto con un piano e crea connessioni
I nostri esperti interni possono aiutarti a creare prototipi delle idee e a sviluppare una roadmap per arrivare velocemente a un risultato.