IBM Innovation Studio - Milano

Primo piano delle torri del business center del quartiere finanziario di Porta Garibaldi

Informazioni generali

Innovation Studio offre esperienze collaborative: workshop, attivazioni e vetrine che collegano te, i nostri clienti e partner, alla piena potenza delle tecnologie innovative di IBM in modo più rapido, riunendo il meglio delle competenze e dell'esperienza di IBM.
Cosa facciamo

Inizia a scoprire cosa puoi fare

 

Ottieni una visione completa della tua sfida con le nostre esplorazioni di settore e tecnologiche e con le nostre esperienze immersive.    

Passeremo quindi a creare insieme nuovi modi per velocizzare la tua trasformazione

Definisci l'aspetto migliore su cui concentrare le tue energie attraverso i nostri workshop di valutazione, benchmarking e design thinking.

Concludi il tutto con un piano e crea connessioni

 

I nostri esperti interni possono aiutarti a creare prototipi delle idee e a sviluppare una roadmap per arrivare velocemente a un risultato.

Come ci riusciamo

Sei persone in piedi nello studio
Esplorazione dei casi d'uso

Vuoi sapere quali sono i modelli di implementazione che stiamo vedendo presso i nostri clienti in tutti i settori? Lasciamoci ispirare da altri che hanno affrontato problemi simili. Le nostre sessioni di esplorazione dei settori sono guidate dai nostri esperti di settore che hanno esperienza diretta nell'identificare le sfide, scoprire opportunità, arrivare al cuore del problema e progettare e implementare soluzioni.
Due persone in piedi vicino alla parete della linea temporale
Briefing sulla tecnologia

Vuoi sapere quali sono i modelli di implementazione che stiamo vedendo presso i nostri clienti in tutti i settori? Lasciamoci ispirare da altri che hanno affrontato problemi simili. Le nostre sessioni di esplorazione dei settori sono guidate dai nostri esperti di settore che hanno esperienza diretta nell'identificare le sfide, scoprire opportunità, arrivare al cuore del problema e progettare e implementare soluzioni.
Sessione di design thinking presso l'IBM Innovation Studio
Workshop di co-creazione

Desideri avere il massimo impatto per la tua attività? Queste sessioni collaborative utilizzano l'Enterprise Design Thinking di IBM per aiutarti a scoprire nuove opportunità e risolvere le problematiche aziendali più critiche.
Persone che interagiscono, con un tavolo che espone prodotti tecnologici, le etichette visibili includono "Cloud Pak for Data" e "Servizi comuni"
Approfondimenti degli esperti

Desideri un incontro a tu per tu con i nostri esperti tecnici o di settore? Queste sessioni su misura prima e dopo l'implementazione ti danno accesso diretto a esperti che ti aiutano a scalare le tue soluzioni, ti offrono una prospettiva e molto altro.
Persone riunite per una discussione
Incontri mirati

Vuoi sapere quali sono i modelli di implementazione che stiamo vedendo presso i nostri clienti in tutti i settori? Lasciamoci ispirare da altri che hanno affrontato problemi simili. Le nostre sessioni di esplorazione dei settori sono guidate dai nostri esperti di settore che hanno esperienza diretta nell'identificare le sfide, scoprire opportunità, arrivare al cuore del problema e progettare e implementare soluzioni.
Workshop

Scopri cosa puoi fare

I nostri workshop gratuiti iniziano con l'esplorazione dell'arte del possibile e del potere della tecnologia per risolvere le tue problematiche. Le nostre esperienze immersive, gli esercizi di valutazione, le sessioni di approfondimento degli esperti e le demo ti ispireranno per il resto della giornata.

Creiamo insieme nuovi modi per velocizzare la tua trasformazione

Definisci l'aspetto migliore su cui concentrare le tue energie attraverso i nostri workshop di valutazione, benchmarking e design thinking.

 

Concludi il tutto con un piano e crea connessioni

Le nostre sessioni si concludono con modi concreti per iniziare e raggiungere i risultati più velocemente. Svilupperemo una roadmap, insieme a passaggi chiari e attuabili, e ti metteremo in contatto con esperti di IBM che possono aiutarti.
Gli argomenti dei nostri workshop
Primo piano di una struttura rotonda geometrica viola poggiata su una superficie circolare bianca luminosa
Accelerare l'impatto aziendale dell'AI

Per CIO, CTO, LOB Executive o sviluppatori software che desiderano sbloccare nuova produttività creando assistenti e agenti AI personalizzati.
Illustrazione 3D di un componente circolare con dischi viola e blu sovrapposti su una piattaforma bianca, collegato agli elementi dell'interfaccia circostante tramite cursori e pulsanti
Automazione

Per CIO, CTO, IT Operations e sviluppatori che desiderano semplificare l'integrazione, la distribuzione e le operazioni attraverso l'automazione basata su AI, aumentando l'efficienza, la resilienza e il time to value.
Pila di libri con copertina viola e motivi curvi a linee multicolore, intitolati "The CEO Guide to Generative AI" di IBM
Dati per l'AI generativa

Per CDO, CTO, CIO e responsabili dell'AI e dei dati che desiderano semplificare e proteggere l'accesso ai dati in tutta l'azienda ai fini della real-time analytics e dell'AI, oltre a ridurre i costi dei data warehouse.
Grafica blu astratta che mostra icone cloud e nodi dati connessi, a simboleggiare il cloud computing e l'integrazione
Hybrid Cloud/Z

Per CIO, CTO e leader di AIOps, Operations e Architecture che desiderano dimostrare il valore di un ambiente ibrido volutamente progettato con e per l'AI.

Guida per i visitatori

IBM Studios Milano

Piazza Gae Aulenti 10, Milano.

Mezzi pubblici e taxi 

Metropolitana
MM2 / MM5 – Fermata Porta Garibaldi

Treno
Stazione ferroviaria Porta Garibaldi

Taxi
Partenza e arrivo in Via F.lli Castiglioni

In auto
Nelle vicinanze sono disponibili alcuni parcheggi pubblici e numerosi parcheggi a pagamento gestiti da società terze, riportati qui di seguito a puro titolo informativo:

Parcheggio Sotterraneo Porta Nuova/Garibaldi (Gae Aulenti)
Parcheggio - Viale Luigi Sturzo 47
Telefono +39 345 173 9010 Aperto 24/7

The Big Parking
Via Carlo de Cristoforis Telefono +39 02 6556 0679 Aperto 24/7

Parcheggio Porta Garibaldi
Area di parcheggio
Piazza XXV Aprile 11

Parcheggio sotterraneo Porta Nuova Varesine
Via Joe Colombo 2, aperto 24/7

Fasi successive

