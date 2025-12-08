IBM Innovation Studio - Milano

Vuoi sapere quali sono i modelli di implementazione che stiamo vedendo presso i nostri clienti in tutti i settori? Lasciamoci ispirare da altri che hanno affrontato problemi simili. Le nostre sessioni di esplorazione dei settori sono guidate dai nostri esperti di settore che hanno esperienza diretta nell'identificare le sfide, scoprire opportunità, arrivare al cuore del problema e progettare e implementare soluzioni.