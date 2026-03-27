Sblocca nuove opportunità per la tua organizzazione esplorando le tecnologie e le pratiche di innovazione più recenti con gli esperti IBM. Che tu sia interessato ad AI, automazione, modernizzazione dei dati, quantum o trasformazione digitale end-to-end, questo workshop è completamente personalizzato in base alle priorità della tua azienda.
I nostri esperti ti guideranno attraverso esempi reali, attività di design thinking ed esercizi di prototipazione rapida per aiutarti a identificare, modellare e convalidare soluzioni ad alto impatto, il tutto in poche ore.
Consigliamo di coinvolgere un gruppo multidisciplinare (dai leader aziendali e product owner ad esperti di dati, ingegneri e designer) per collaborare con gli specialisti IBM e definire i prossimi passi attuabili.
Cosa aspettarsi:
Questo workshop gratuito in presenza è offerto presso una qualsiasi delle nostre 17 sedi in tutto il mondo. Registrati sulla destra e un rappresentante IBM ti contatterà per comprendere i tuoi obiettivi e aiutarti a progredire nel tuo percorso di trasformazione.