Un’esperienza su misura per risolvere le problematiche della tua azienda con il massimo ROI

Sblocca nuove opportunità per la tua organizzazione esplorando le tecnologie e le pratiche di innovazione più recenti con gli esperti IBM. Che tu sia interessato ad AI, automazione, modernizzazione dei dati, quantum o trasformazione digitale end-to-end, questo workshop è completamente personalizzato in base alle priorità della tua azienda.

I nostri esperti ti guideranno attraverso esempi reali, attività di design thinking ed esercizi di prototipazione rapida per aiutarti a identificare, modellare e convalidare soluzioni ad alto impatto, il tutto in poche ore.

Consigliamo di coinvolgere un gruppo multidisciplinare (dai leader aziendali e product owner ad esperti di dati, ingegneri e designer) per collaborare con gli specialisti IBM e definire i prossimi passi attuabili.

Cosa aspettarsi:

Experience Zone : esplora demo interattive e tecnologie per ispirare l'arte del possibile.

: esplora demo interattive e tecnologie per ispirare l'arte del possibile. Insight degli esperti : ascolta il punto di vista di IBM sulle ultime tendenze che influenzano il tuo settore e sul futuro dell'innovazione.

: ascolta il punto di vista di IBM sulle ultime tendenze che influenzano il tuo settore e sul futuro dell'innovazione. Workshop di co-creazione : identifica e definisci in modo collaborativo le priorità dei casi d'uso, in linea con gli obiettivi della tua organizzazione.

: identifica e definisci in modo collaborativo le priorità dei casi d'uso, in linea con gli obiettivi della tua organizzazione. Sperimentazione pratica : crea prototipi e testa idee con la guida di IBM Client Engineering.

: crea prototipi e testa idee con la guida di IBM Client Engineering. Definizione della roadmap: delinea un percorso chiaro per la scalabilità e ottieni casi d’uso convalidati, pronti per un’implementazione concreta.

Questo workshop gratuito in presenza è offerto presso una qualsiasi delle nostre 17 sedi in tutto il mondo. Registrati sulla destra e un rappresentante IBM ti contatterà per comprendere i tuoi obiettivi e aiutarti a progredire nel tuo percorso di trasformazione.