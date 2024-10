Apa itu AI yang kuat?

Istilah kecerdasan buatan, machine learning, dan pembelajaran mendalam sering digunakan dalam konteks yang salah. Istilah-istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan AI yang Kuat, jadi ada baiknya kita mendefinisikan masing-masing istilah secara singkat:

Kecerdasan buatan yang didefinisikan oleh John McCarthy (tautan berada di luar ibm.com), adalah "ilmu dan teknik untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Hal ini terkait dengan tugas yang sama yaitu menggunakan komputer untuk memahami kecerdasan manusia, tetapi AI tidak harus membatasi diri pada metode yang dapat diamati secara biologis."

Machine learning adalah sub-bidang kecerdasan buatan. Model machine learning klasik (tidak mendalam) membutuhkan lebih banyak campur tangan manusia untuk mengelompokkan data ke dalam categories (misalnya melalui pembelajaran fitur).

Pembelajaran mendalam juga merupakan sub-bidang machine learning, yang mencoba meniru keterkaitan otak manusia menggunakan neural networks. Jaringan neural networks-nya terdiri dari lapisan-lapisan model, yang mengidentifikasi pola dalam kumpulan data tertentu. Mereka memanfaatkan volume data pelatihan yang tinggi untuk belajar secara akurat, yang kemudian menuntut perangkat keras yang lebih kuat, seperti GPU atau TPU. Algoritma pembelajaran mendalam paling kuat terkait dengan AI tingkat manusia.

