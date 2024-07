Teknologi informasi dan komunikasi mencakup serangkaian teknologi yang berhubungan dengan data. National Institute of Standards and Technology Departemen Perdagangan A.S. mendefinisikan TIK sebagai mencakup penangkapan, penyimpanan, pengambilan, pemrosesan, tampilan, representasi, presentasi, pengorganisasian, manajemen, keamanan, transfer, dan pertukaran data dan informasi.