Alat CSPM memantau kesalahan konfigurasi dengan terus-menerus menilai konfigurasi terhadap tolok ukur industri dan organisasi-seperti tolok ukur dari International Organization for Standardization (ISO), National Institute for Standards and Technology (NIST), dan Center for Internet Security (CIS)-serta tolok ukur dan kebijakan keamanan organisasi sendiri. Solusi CSPM biasanya menyediakan remediasi konfigurasi cloud yang dipandu, serta kemampuan otomatisasi untuk menyelesaikan beberapa kesalahan konfigurasi tanpa campur tangan manusia.

CSPM juga memantau dan memperbaiki kerentanan lain, seperti celah dalam izin akses data yang dapat dieksploitasi oleh peretas untuk mengakses data sensitif. Dan sebagian besar solusi CSPM terintegrasi dengan alat DevOps/DevSecOps untuk mempercepat remediasi dan mencegah kesalahan konfigurasi di masa mendatang.