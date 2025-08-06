Persenjataan realitas: Evolusi teknologi deepfake

Selama beberapa dekade, serangan phishing telah memainkan emosi manusia untuk menipu mereka dari kredensial akun dan uang, dan masih terjadi. Tetapi karena teknologi telah maju pesat sejak kasus phishing pertama pada 1990-an, phishing tidak lagi hanya tentang menemukan pesan penipuan yang jelas dengan kesalahan ketik dan kesalahan tata bahasa. Sekarang phising berarti mempertanyakan apakah panggilan dari teman atau bos Anda itu nyata, bahkan jika itu terdengar persis seperti mereka. Dengan munculnya kecerdasan buatan, aktor jahat semakin tersembunyi dan lebih canggih, dan semua orang perlu memikirkan kembali apa yang nyata, terbiasa mencari sinyal palsu dan belajar cara melindungi identitas mereka dengan lebih baik secara online dan offline.

Rekayasa sosial adalah istilah umum untuk sejumlah besar cara yang digunakan penyerang dan penipu untuk mengelabui orang agar membocorkan informasi yang akan membahayakan identitas dan akun mereka. Ancaman ini juga tetap menjadi salah satu vektor serangan teratas yang mengarah pada pelanggaran data. Ini telah dikurangi sampai batas tertentu oleh pelatihan karyawan dan filter spam lanjutan, tetapi tampaknya tidak berlaku untuk ancaman Deepfake yang sedang tren. Pada tahun 2024, lebih dari 80% perusahaan melaporkan bahwa mereka tidak memiliki protokol untuk melawan serangan berbasis AI, termasuk deepfake.

Selain itu, Laporan Intelijen Suara 2025 Pindrop menemukan peningkatan tajam dalam penipuan deepfake dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, melaporkan peningkatan 1300%. Serangan Deepfake mewakili perbatasan baru yang menakutkan, di mana Anda tidak bisa lagi mempercayai apa yang Anda lihat atau—dengar.