Blok Kode 3: FSRendezVousServer: :Close, Proses pemeriksaan pada FSRegObjects

Informasi spesifik proses disimpan dalam FSRegObject yang disimpan di



Irp->CurrentStackLocation->FileObject->FsContext2



pada saat inisialisasi atau pendaftaran. Driver menentukan mana yang memproses sumber daya tertentu (

EPROCESS

objek, objek acara, dan hal-hal lain) perlu dilepaskan dengan memeriksa ID proses pemanggil. Jika prosesnya adalah proses inisialisasi atau pendaftaran, beberapa pembersihan tambahan dilakukan untuk sumber daya spesifik proses tersebut.

Hal ini menarik perhatian saya karena pada umumnya semua rutinitas Dispatch dijalankan dalam konteks proses arbitrary, dengan beberapa pengecualian. Dengan kata lain, sistem memilih utas untuk melakukan pekerjaan Dispatch ; utas apa yang dipilihnya secara acak. Saya menemukan bahwa DispatchCleanup dipanggil dalam konteks proses yang menutup handle akhir. Jadi, dalam hal ini, pemeriksaan ID proses masuk akal. Artinya, jika, DispatchClose dipanggil sebagai akibat dari permintaan konteksproses yang berubah-ubah. Itu berarti bahwa jika FSRendezvousServer::Close disebut sebagai hasil dari permintaan IRP_MJ_CLOSE , itu akan berasal dari konteks proses yang sewenang-wenang, mengalahkan tujuan pemeriksaan ID proses. Ini adalah petunjuk besar bahwa ada sesuatu yang salah di sini.