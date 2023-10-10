Microsoft Kernel Streaming Server (mskssrv.sys) adalah komponen dari layanan Windows Multimedia Framework, Frame Server. Layanan ini memvirtualisasi perangkat kamera dan memungkinkan perangkat untuk dibagikan di antara beberapa aplikasi.

Saya mulai menjelajahi permukaan serangan ini setelah mencatat CVE-2023-29360, yang awalnya terdaftar sebagai kerentanan driver. Bug sebenarnya ada di Microsoft Kernel Streaming Server. Meskipun pada saat itu saya tidak terbiasa dengan MS KS Server, nama driver ini sudah cukup untuk menarik minat saya. Meskipun tidak tahu apa-apa tentang tujuan atau fungsinya, saya pikir server streaming di kernel bisa menjadi tempat yang bermanfaat untuk mencari kerentanan. Masuk secara buta, saya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Dalam kapasitas apa aplikasi yang tidak memiliki hak istimewa dapat berinteraksi dengan modul kernel ini?

Jenis data apa dari aplikasi yang langsung diproses modul?

Untuk menjawab pertanyaan pertama, saya mulai dengan menganalisis biner dengan disassembler. Saya dengan cepat mengidentifikasi kerentanan yang disebutkan di atas, bug logika yang sederhana dan elegan. Masalahnya tampak mudah dipicu dan dieksploitasi, jadi saya berusaha mengembangkan bukti konsep cepat untuk lebih memahami cara kerja driver mskssrv.sys.