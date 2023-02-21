Serangan manipulasi objek kernel langsung (DKOM) pada penyedia ETW.

Dalam postingan ini, peretas ofensif IBM Security X-Force Red menganalisis bagaimana penyerang, dengan hak istimewa yang ditingkatkan, dapat menggunakan akses mereka untuk menyimulasikan kemampuan pasca-eksploitasi Windows Kernel. Selama beberapa tahun terakhir, akun publik semakin menunjukkan bahwa penyerang yang kurang mahir menggunakan teknik ini untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu penting bagi kami untuk menyoroti kemampuan ini dan mempelajari lebih lanjut tentang dampak potensialnya. Secara khusus, dalam postingan ini, kami akan mengevaluasi bagaimana pasca-eksploitasi Kernel dapat digunakan untuk membutakan sensor ETW dan mengikatnya kembali ke sampel malware yang diidentifikasi di dunia nyata tahun lalu.
Seiring waktu, mitigasi keamanan dan telemetri deteksi pada Windows telah meningkat secara substansial. Ketika kemampuan ini dikombinasikan dengan solusi deteksi titik akhir & respon (EDR) yang dikonfigurasi dengan baik, mereka dapat mewakili penghalang yang signifikan terhadap pasca-eksploitasi. Penyerang menghadapi biaya konstan untuk mengembangkan dan mengulangi taktik, teknik, dan prosedur (TTP) untuk menghindari heuristik deteksi. Tim Adverse Simulation di IBM Security X-Force menghadapi masalah yang sama ini. Tim kami ditugaskan untuk mensimulasikan kemampuan ancaman tingkat lanjut di beberapa lingkungan terbesar dan paling keras. Kombinasi solusi keamanan yang disetel dengan baik dan tim Pusat Operasi Keamanan (SOC) yang terlatih dengan baik dapat sangat membebani teknik operasi. Dalam beberapa kasus, penggunaan TTP tertentu menjadi benar-benar tak terpakai dalam rentang tiga hingga empat bulan (biasanya terkait dengan tumpukan teknologi tertentu).
Penyerang dapat memilih untuk memanfaatkan eksekusi kode di Kernel Windows untuk memanipulasi beberapa perlindungan ini atau untuk sepenuhnya menghindari sejumlah sensor di user-land. Demonstrasi pertama yang dipublikasikan mengenai kemampuan ini adalah pada tahun 1999 di Majalah Phrack. Dalam tahun-tahun berikutnya ada sejumlah kasus yang dilaporkan di mana aktor ancaman (TA) menggunakan rootkit Kernel untuk pasca-eksploitasi. Beberapa contoh yang lebih lama termasuk Derusbi Family dan Lamberts Toolkit.
Secara tradisional, jenis kemampuan ini sebagian besar terbatas pada TA tingkat lanjut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kami telah melihat lebih banyak penyerang komoditas menggunakan primitif eksploitasi Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) untuk memfasilitasi tindakan pada titik akhir. Dalam beberapa kasus, teknik-teknik ini cukup primitif, terbatas pada tugas-tugas sederhana, tetapi ada juga demonstrasi yang lebih mampu.
Pada akhir September 2022, riset dari ESET merilis white paper tentang kemampuan Kernel yang digunakan oleh Lazarus TA dalam sejumlah serangan terhadap entitas di Belgia dan Belanda untuk tujuan eksfiltrasi data. Makalah ini menjabarkan sejumlah primitif Manipulasi Objek Kernel Langsung (DKOM) yang digunakan payload untuk membutakan telemetri OS/AV/EDR. Jarang tersedia riset publik tentang teknik ini. Mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang teknik pasca-eksploitasi Kernel sangat penting untuk pertahanan. Argumen klasik naif yang sering terdengar adalah bahwa penyerang dengan hak istimewa yang tinggi dapat melakukan apa saja, jadi mengapa kita harus memodelkan kemampuan dalam skenario itu? Ini adalah pendirian yang lemah. Penjaga keamanan perlu memahami kemampuan apa yang dimiliki penyerang ketika mereka memiliki akses yang lebih tinggi, sumber data mana yang tetap dapat diandalkan (dan mana yang tidak), opsi penahanan apa yang ada dan bagaimana teknik canggih dapat dideteksi (bahkan jika kemampuan untuk melakukan deteksi tersebut tidak ada). Dalam postingan ini saya akan fokus secara khusus tentang melakukan patching pada struktur Kernel Event Tracing for Windows (ETW) untuk merender penyedia menjadi tidak efektif atau tidak dapat dioperasikan. Saya akan memberikan beberapa latar belakang tentang teknik ini, menganalisis bagaimana penyerang dapat memanipulasi struktur Kernel ETW, dan membahas mekanisme untuk menemukan struktur ini. Akhirnya, saya akan meninjau bagaimana teknik ini diterapkan oleh Lazarus dalam payload mereka.
ETW adalah fasilitas penelusuran berkecepatan tinggi yang dibangun ke dalam sistem operasi Windows. Ini memungkinkan pencatatan peristiwa dan aktivitas sistem oleh aplikasi, driver, dan sistem operasi, memberikan visibilitas terperinci ke dalam perilaku sistem untuk debugging, analisis kinerja, dan diagnostik keamanan.
Pada bagian ini, saya akan memberikan gambaran tingkat tinggi tentang Kernel ETW dan permukaan serangan terkaitnya. Ini akan membantu untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme yang terlibat dalam memanipulasi penyedia ETW dan efek terkait dari manipulasi tersebut.
Dalam postingan ini, kami fokus pada permukaan serangan ruang Kernel.
Posting ini hanya mempertimbangkan serangan dalam kategori serangan pertama yang ditunjukkan pada “Gambar 2”, di mana pelacakan dinonaktifkan atau diubah dalam beberapa cara.
Sebagai catatan peringatan, ketika mempertimbangkan struktur buram pada Windows, selalu penting untuk diingat bahwa ini dapat berubah, dan pada kenyataannya sering berubah di seluruh versi Windows. Ini sangat penting ketika menyumbat data Kernel, karena kesalahan kemungkinan akan berujung pada Blue Screen of Death (BSoD), lakukan dengan aman!
Penyedia kernel didaftarkan menggunakan nt!EtwRegister, sebuah fungsi yang diekspor oleh ntoskrnl. Versi fungsi yang didekompilasi dapat dilihat di bawah ini.
Inisialisasi penuh terjadi dalam fungsi EtwpRegisterKMProvider bagian dalam, tetapi ada dua langkah utama di sini:
Mari kita daftar secara singkat struktur yang disorot Binarly pada slide mereka pada Gambar 2.
Daftar lengkap 64-bit struktur _ETW_REG_ENTRY ditunjukkan di bawah ini. Detail tambahan tersedia di blog Geoff Chappell di sini. Struktur ini juga dapat d jelajahi lebih lanjut pada ProyekVergilius.
// 0x70 bytes (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22621.382
struct _ETW_REG_ENTRY
{
struct _LIST_ENTRY RegList; //0x0
struct _LIST_ENTRY GroupRegList; //0x10
struct _ETW_GUID_ENTRY* GuidEntry; //0x20
struct _ETW_GUID_ENTRY* GroupEntry; //0x28
union
{
struct _ETW_REPLY_QUEUE* ReplyQueue; //0x30
struct _ETW_QUEUE_ENTRY* ReplySlot[4]; //0x30
struct
{
VOID* Caller; //0x30
ULONG SessionId; //0x38
};
};
union
{
struct _EPROCESS* Process; //0x50
VOID* CallbackContext; //0x50
};
VOID* Callback; //0x58
USHORT Index; //0x60
union
{
USHORT Flags; //0x62
struct
{
USHORT DbgKernelRegistration:1; //0x62
USHORT DbgUserRegistration:1; //0x62
USHORT DbgReplyRegistration:1; //0x62
USHORT DbgClassicRegistration:1; //0x62
USHORT DbgSessionSpaceRegistration:1; //0x62
USHORT DbgModernRegistration:1; //0x62
USHORT DbgClosed:1; //0x62
USHORT DbgInserted:1; //0x62
USHORT DbgWow64:1; //0x62
USHORT DbgUseDescriptorType:1; //0x62
USHORT DbgDropProviderTraits:1; //0x62
};
};
UCHAR EnableMask; //0x64
UCHAR GroupEnableMask; //0x65
UCHAR HostEnableMask; //0x66
UCHAR HostGroupEnableMask; //0x67
struct _ETW_PROVIDER_TRAITS* Traits; //0x68
};
Salah satu entri bersarang dalam _ETW_REG_ENTRY adalah GuidEntry, yang merupakan struktur _ETW_GUID_ENTRY. Informasi lebih lanjut tentang struktur yang tidak terdokumentasi ini dapat ditemukan di blog Geoff Chappell di sini dan di Proyek Vergilius.
// 0x1a8 bytes (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22621.382
struct _ETW_GUID_ENTRY
{
struct _LIST_ENTRY GuidList; //0x0
struct _LIST_ENTRY SiloGuidList; //0x10
volatile LONGLONG RefCount; //0x20
struct _GUID Guid; //0x28
struct _LIST_ENTRY RegListHead; //0x38
VOID* SecurityDescriptor; //0x48
union
{
struct _ETW_LAST_ENABLE_INFO LastEnable; //0x50
ULONGLONG MatchId; //0x50
};
struct _TRACE_ENABLE_INFO ProviderEnableInfo; //0x60
struct _TRACE_ENABLE_INFO EnableInfo[8]; //0x80
struct _ETW_FILTER_HEADER* FilterData; //0x180
struct _ETW_SILODRIVERSTATE* SiloState; //0x188
struct _ETW_GUID_ENTRY* HostEntry; //0x190
struct _EX_PUSH_LOCK Lock; //0x198
struct _ETHREAD* LockOwner; //0x1a0
};
Akhirnya, salah satu entri bersarang dalam _ETW_GUID_ENTRY adalah ProviderEnableInfo yang merupakan struktur _TRACE_ENABLE _INFO. Untuk informasi lebih lanjut tentang elemen struktur data ini, Anda dapat merujuk ke dokumentasi resmi Microsoft dan Proyek Vergilius. Pengaturan dalam struktur ini secara langsung mempengaruhi operasi dan kemampuan penyedia.
// 0x20 bytes (sizeof)
// Win11 22H2 10.0.22621.382
struct _TRACE_ENABLE_INFO
{
ULONG IsEnabled; //0x0
UCHAR Level; //0x4
UCHAR Reserved1; //0x5
USHORT LoggerId; //0x6
ULONG EnableProperty; //0x8
ULONG Reserved2; //0xc
ULONGLONG MatchAnyKeyword; //0x10
ULONGLONG MatchAllKeyword; //0x18
};
Sementara beberapa latar belakang teoritis bagus, selalu menjadi praktik terbaik untuk melihat penggunaan contoh konkret untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik. Mari kita pertimbangkan secara singkat sebuah contoh. Sebagian besar penyedia Kernel ETW penting diinisialisasi di dalam, nt!EtwpInitialize, yang tidak diekspor. Melihat ke dalam fungsi ini mengungkapkan sekitar lima belas penyedia.
Mengambil entri Microsoft-Windows-Threat-Intelligence (EtwTi) sebagai contoh, kita dapat memeriksa parameter ThreatIntProviderGuid global untuk memulihkan GUID untuk penyedia ini.
Mencari GUID ini secara online akan segera mengungkapkan bahwa kami dapat memulihkan nilai yang benar (f4e1897c-bb5d-5668-f1d8-040f4d8dd344).
Mari kita lihat contoh di mana parameter handle registrasi, EtwThreatIntProvRegHandle, digunakan dan menganalisis caranya digunakan. Satu tempat di mana handle direferensikan adalah nt!EtwTiLogDriverObjectUnLoad. Dari nama fungsi ini, kita dapat memahami bahwa itu dimaksudkan untuk menghasilkan peristiwa ketika objek driver diturunkan oleh Kernel.
Fungsi nt!EtwEventEnabled dan nt!EtwProviderEnabled keduanya dipanggil di sini dengan memasukkan handle registrasi sebagai salah satu argumen. Mari kita lihat salah satu sub-fungsi ini untuk memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi.
Memang ini agak sulit untuk diikuti. Namun, aritmatika pointer tidak terlalu penting. Mari kita fokus pada bagaimana fungsi ini memproses handle pendaftaran. Tampaknya fungsi tersebut memvalidasi sejumlah properti struktur _ETW_REG_ENTRY dan sub-strukturnya seperti properti GuidEntry.
struct _ETW_REG_ENTRY
{
…
struct _ETW_GUID_ENTRY* GuidEntry; //0x20
…
}
Dan properti GuidEntry->ProviderEnableInfo.
struct _ETW_GUID_ENTRY
{
…
struct _TRACE_ENABLE_INFO ProviderEnableInfo; //0x60
…
}
Fungsi tersebut kemudian masuk ke pemeriksaan berbasis level yang serupa. Akhirnya, fungsi mengembalikan true atau false untuk menunjukkan apakah penyedia diaktifkan untuk pencatatan peristiwa pada tingkat dan kata kunci tertentu. Rincian lebih lanjut tersedia dengan menggunakan dokumentasiresmi Microsoft.
Kita dapat melihat bahwa ketika penyedia diakses melalui handle registrasinya, integritas struktur tersebut menjadi sangat penting bagi operasi penyedia. Sebaliknya, jika penyerang mampu memanipulasi struktur tersebut, mereka dapat mempengaruhi aliran kontrol pemanggil untuk menghentikan atau menghilangkan peristiwa yang tidak direkam.
Melihat kembali permukaan serangan yang dinyatakan Binarly dan bersandar pada analisis ringan kami, kami dapat mengajukan beberapa strategi untuk mengganggu pengumpulan peristiwa.
Kini kita memiliki pemahaman yang bagus tentang bentuk serangan DKOM pada ETW. Mari kita asumsikan bahwa penyerang memiliki kerentanan yang memberikan Kernel Read/Write primitif, seperti yang dilakukan malware Lazarus dalam kasus ini dengan memuat driver yang rentan. Yang masih kurang adalah cara untuk menemukan handle registrasi ini.
Saya akan menguraikan dua teknik utama untuk menemukan handle ini dan menunjukkan varian dari salah satu yang digunakan oleh Lazarus dalam payload Kernel mereka.
Pertama, mungkin penting untuk menjelaskan bahwa meskipun ada Kernel ASLR, ini bukan batas keamanan untuk penyerang lokal jika mereka dapat mengeksekusi kode di MedIL atau lebih tinggi. Ada banyak cara untuk membocorkan pointer Kernel yang hanya dibatasi dalam skenario sandbox atau LowIL. Untuk latar belakang Anda dapat melihat I Got 99 Problems But a Kernel Pointer Ain't One oleh Alex Ionescu, banyak dari teknik ini masih berlaku hingga saat ini.
Alat pilihan di sini adalah ntdll!NtQuerySystemInformation dengan kelas SystemModuleInformation:
internal static UInt32 SystemModuleInformation = 0xB;
[DllImport(“ntdll.dll”)]
internal static extern UInt32 NtQuerySystemInformation(
UInt32 SystemInformationClass,
IntPtr SystemInformation,
UInt32 SystemInformationLength,
ref UInt32 ReturnLength);
Fungsi ini mengembalikan alamat dasar langsung dari semua modul yang dimuat di ruang Kernel. Pada titik itu, dimungkinkan untuk mengurai modul-modul tersebut pada disk dan mengonversi offset file mentah ke alamat virtual relatif dan sebaliknya.
public static UInt64 RvaToFileOffset(UInt64 rva, List<SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER> sections)
{
foreach (SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER section in sections)
{
if (rva >= section.VirtualAddress && rva < section.VirtualAddress + section.VirtualSize)
{
return (rva – section.VirtualAddress + section.PtrToRawData);
}
}
return 0;
}
public static UInt64 FileOffsetToRVA(UInt64 fileOffset, List<SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER> sections)
{
foreach (SearchTypeData.IMAGE_SECTION_HEADER section in sections)
{
if (fileOffset >= section.PtrToRawData && fileOffset < (section.PtrToRawData + section.SizeOfRawData))
{
return (fileOffset – section.PtrToRawData) + section.VirtualAddress;
}
}
return 0;
}
Penyerang juga dapat memuat modul-modul ini ke dalam proses user-land mereka menggunakan panggilan API pustaka beban standar (misalnya, ntdll!LdrLoadDll). Melakukan hal itu akan menghindari komplikasi konversi offset file ke RVA dan kembali. Namun, dari sudut pandang keamanan operasional (OpSec) ini tidak ideal karena dapat menghasilkan lebih banyak telemetri deteksi.
Jika memungkinkan, ini adalah teknik yang saya sukai karena membuat kebocoran lebih portabel di seluruh versi modul karena mereka kurang terpengaruh oleh perubahan patch. Kelemahannya adalah Anda bergantung pada rantai gadget yang ada untuk objek yang ingin Anda bocorkan.
Mempertimbangkan penanganan pendaftaran ETW, mari kita ambil Intelijen Ancaman Microsoft Windows sebagai contoh. Di bawah ini Anda dapat melihat panggilan lengkap ke nt!EtwRegister.
Di sini kita ingin membocorkan pointer ke pegangan registrasi, EtwThreatIntProvRegHandle. Seperti yang terlihat dimuat ke param_4 pada baris pertama Gambar 8. Pointer ini diselesaikan ke global dalam bagian .data dari modul Kernel. Karena panggilan ini terjadi dalam fungsi yang tidak diekspor, kami tidak dapat membocorkan alamatnya secara langsung. Sebagai gantinya, kita harus melihat di mana global ini direferensikan dan melihat apakah itu digunakan dalam fungsi yang alamatnya dapat bocor.
Menjelajahi beberapa entri ini dengan cepat mengungkapkan kandidat di nt!KeInsertQueueApc.
Ini adalah kandidat yang bagus karena beberapa alasan:
Melihat perakitan menunjukkan tata letak berikut.
Membocorkan handle registrasi ini kemudian menjadi mudah. Kami membaca array byte menggunakan kerentanan kami, dan mencari instruksi mov R10 pertama untuk menghitung offset virtual relatif dari variabel global. Perhitungannya akan menjadi seperti ini:
Int32 pOffset = Marshal.ReadInt32((IntPtr)(pBuff.ToInt64() + i + 3));
hEtwTi = (IntPtr)(pOffset + i + 7 + oKeInsertQueueApc.pAddress.ToInt64());
Dengan handle registrasi, maka dimungkinkan untuk mengakses struktur data _ETW_REG_ENTRY.
Secara umum, rantai gadget semacam itu dapat digunakan untuk membocorkan berbagai struktur data Kernel. Namun, perlu ditunjukkan bahwa tidak selalu mungkin untuk menemukan rantai gadget seperti itu dan kadang-kadang rantai gadget mungkin memiliki beberapa tahap kompleks. Misalnya, kemungkinan rantai gadget untuk membocorkan konstan entri direktori halaman (PDE) dapat terlihat seperti ini.
MmUnloadSystemImage -> MiUnloadSystemImage -> MiGetPdeAddress
Faktanya, analisis sepintas dari pegangan pendaftaran ETW mengungkapkan bahwa sebagian besar tidak memiliki rantai gadget yang sesuai yang dapat digunakan seperti dijelaskan di atas.
Pilihan utama lainnya untuk membocorkan handle pendaftaran ETW ini adalah dengan menggunakan pemindaian memori, baik dari memori Kernel langsung atau dari modul pada disk. Ingatlah bahwa ketika memindai modul pada disk mungkin untuk mengonversi offset file ke RVA.
Pendekatan ini terdiri dari mengidentifikasi pola byte yang unik, memindai pola-pola tersebut, dan akhirnya melakukan beberapa operasi pada offset kecocokan pola. Mari kita lihat lagi nt!EtwpInitialize untuk memahami hal ini dengan lebih baik:
Semua lima belas panggilan ke nt!EtwRegister sebagian besar digabungkan bersama dalam fungsi ini. Strategi utama di sini adalah untuk menemukan pola unik yang muncul sebelum pemanggilan pertama ke nt!EtwRegister dan pola kedua yang muncul setelah pemanggilan terakhir ke nt!EtwRegister. Ini tidak terlalu rumit. Salah satu trik yang dapat digunakan untuk meningkatkan portabilitas adalah dengan membuat pemindai pola yang mampu menangani string byte kartu liar. Ini adalah tugas yang diserahkan kepada pembaca.
Setelah indeks start dan stop diidentifikasi, mungkin untuk melihat semua instruksi di antaranya.
Setelah semua instruksi CALL ditemukan, mungkin untuk mencari mundur dan mengekstrak argumen fungsi. Pertama, GUID yang mengidentifikasi penyedia ETW dan kedua, alamat pegangan pendaftaran. Dengan informasi ini, kita dapat melakukan serangan DKOM yang terinformasi pada handle registrasi untuk mempengaruhi operasi penyedia yang diidentifikasi.
Saya mendapatkan sampel FudModle DLL yang disebutkan di whitepaper ESET dan menganalisisnya. DLL ini memuat driver Dell rentan yang ditandatangani (dari sumber daya yang enkode XOR inline) dan kemudian menguji driver untuk melakukan patch pada banyak struktur Kernel untuk membatasi telemetri pada host.
Sebagai bagian akhir dari posting ini, saya ingin mengulas strategi yang digunakan Lazarus untuk menemukan handle registrasi Kernel ETW. Ini adalah variasi pada metode pemindaian yang sudah kita bahas di atas.
Di awal fungsi pencarian, Lazarus menyelesaikan nt!EtwRegister dan menggunakan alamat ini untuk memulai pemindaian
Keputusan ini agak aneh karena bergantung pada di mana fungsi itu ada dalam kaitannya dengan tempat fungsi dipanggil. Posisi relatif fungsi dalam modul dapat bervariasi dari versi ke versi karena kode baru dapat diperkenalkan, dihapus, atau diubah. Namun, karena cara modul dikompilasi, diharapkan fungsi mempertahankan urutan yang relatif stabil. Ada asumsi ini adalah pengoptimalan kecepatan pencarian.
Ketika mencari referensi untuk nt!EtwRegister di ntoskrnl, tampaknya tidak banyak entri yang terlewatkan dengan menggunakan teknik ini. Lazarus mungkin juga telah melakukan analisis tambahan untuk menentukan bahwa entri yang terlewat tidak penting atau tidak perlu di-patch. Entri yang terlewat ditandai di bawah ini. Menggunakan strategi ini memungkinkan Lazarus untuk melewati 0x7b1de0 byte saat melakukan pemindaian yang mungkin merupakan jumlah yang tidak sepele jika pemindai lambat.
Selain itu, saat memulai pemindaian, lima pencocokan pertama akan dilewati sebelum mulai merekam handle registrasi. Bagian dari fungsi pencarian ditunjukkan di bawah ini.
Kodenya agak tumpul, tetapi kami mendapatkan sorotan plotnya. Kode tersebut mencari panggilan ke nt!EtwRegister, mengekstrak handle registrasi, mengonversi handle ini ke alamat aktif menggunakan bypass KASLR, dan menyimpan pointer dalam array yang disisihkan untuk tujuan ini di dalam struktur konfigurasi malware (dialokasikan pada saat inisialisasi).
Akhirnya, mari kita lihat apa yang dilakukan Lazarus untuk menonaktifkan penyedia ini.
Ini sebagian besar masuk akal, apa yang dilakukan Lazarus di sini adalah membocorkan variabel global yang kita lihat sebelumnya dan kemudian mengganti pointer di alamat itu dengan NULL. Ini secara efektif menghapus referensi ke struktur data _ETW_REG_ENTRY jika ada.
Saya tidak sepenuhnya puas dengan teknik yang ditampilkan karena beberapa alasan:
Saya menerapkan kembali teknik ini untuk sains; namun, saya membuat beberapa penyesuaian pada tekniknya.
Secara keseluruhan, setelah penyesuaian, teknik di atas jelas merupakan cara terbaik untuk melakukan jenis enumerasi ini. Karena waktu pencarian dapat diabaikan dengan algoritma yang dioptimalkan, masuk akal untuk memindai seluruh modul pada disk dan kemudian menggunakan beberapa logika pasca-pemindaian tambahan untuk menyaring hasil.
Penting untuk mengevaluasi secara singkat seberapa berdampak serangan semacam itu. Ketika data penyedia dikurangi atau dihilangkan seluruhnya ada kehilangan informasi, tetapi pada saat yang sama tidak semua penyedia menandakan peristiwa sensitif keamanan.
Beberapa subset dari penyedia ini, bagaimanapun, sensitif terhadap keamanan. Contoh paling jelas dari ini adalah Microsoft Windows-Threat-Intelligence (EtwTi) yang merupakan sumber data inti untuk Microsoft Defender Advanced Threat Protection (MDATP) yang sekarang disebut Defender for Endpoint (semuanya sangat membingungkan). Perlu dicatat bahwa akses ke penyedia ini sangat dibatasi, hanya driver Early Launch Anti Malware (ELAM) yang dapat mendaftar ke penyedia ini. Sama halnya, proses di sisi pengguna yang menerima peristiwa ini harus memiliki status terlindungi (ProtectedLight / Antimalware) dan ditandatangani dengan sertifikat yang sama dengan driver ELAM.
Dengan menggunakan EtwExplorer, Anda dapat memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai jenis informasi yang dapat disinyalkan oleh penyedia layanan ini.
Manifes XML terlalu besar untuk disertakan di sini secara keseluruhan, tetapi satu peristiwa ditunjukkan di bawah ini untuk memberikan gambaran tentang jenis data yang dapat ditekan menggunakan DKOM.
Kernel telah dan terus menjadi area penting yang diperebutkan di mana Microsoft dan penyedia pihak ketiga perlu melakukan upaya untuk menjaga integritas sistem operasi. Korupsi data di Kernel tidak hanya fitur pasca-eksploitasi tetapi juga komponen sentral dalam pengembangan eksploitasi Kernel. Microsoft telah membuat banyak kemajuan di bidang ini dengan memperkenalkan Keamanan Berbasis Virtualisasi (VBS) dan salah satu komponennya seperti Perlindungan Data Kernel (KDP).
Konsumen sistem operasi Windows, pada gilirannya, perlu memastikan bahwa mereka manfaatkan kemajuan ini untuk mengenakan biaya sebanyak mungkin pada calon penyerang. KontrolAplikasi Windows Defender (WDAC) dapat digunakan untuk memastikan perlindungan VBS ada dan ada kebijakan yang melarang pemuatan driver yang berpotensi berbahaya.
Upaya ini semakin penting karena kita semakin melihat TA komoditas memanfaatkan serangan BYOVD untuk melakukan DKOM di ruang Kernel.
