Serangan manipulasi objek kernel langsung (DKOM) pada penyedia ETW.

Seiring waktu, mitigasi keamanan dan telemetri deteksi pada Windows telah meningkat secara substansial. Ketika kemampuan ini dikombinasikan dengan solusi deteksi titik akhir & respon (EDR) yang dikonfigurasi dengan baik, mereka dapat mewakili penghalang yang signifikan terhadap pasca-eksploitasi. Penyerang menghadapi biaya konstan untuk mengembangkan dan mengulangi taktik, teknik, dan prosedur (TTP) untuk menghindari heuristik deteksi. Tim Adverse Simulation di IBM Security X-Force menghadapi masalah yang sama ini. Tim kami ditugaskan untuk mensimulasikan kemampuan ancaman tingkat lanjut di beberapa lingkungan terbesar dan paling keras. Kombinasi solusi keamanan yang disetel dengan baik dan tim Pusat Operasi Keamanan (SOC) yang terlatih dengan baik dapat sangat membebani teknik operasi. Dalam beberapa kasus, penggunaan TTP tertentu menjadi benar-benar tak terpakai dalam rentang tiga hingga empat bulan (biasanya terkait dengan tumpukan teknologi tertentu).

Penyerang dapat memilih untuk memanfaatkan eksekusi kode di Kernel Windows untuk memanipulasi beberapa perlindungan ini atau untuk sepenuhnya menghindari sejumlah sensor di user-land. Demonstrasi pertama yang dipublikasikan mengenai kemampuan ini adalah pada tahun 1999 di Majalah Phrack. Dalam tahun-tahun berikutnya ada sejumlah kasus yang dilaporkan di mana aktor ancaman (TA) menggunakan rootkit Kernel untuk pasca-eksploitasi. Beberapa contoh yang lebih lama termasuk Derusbi Family dan Lamberts Toolkit.

Secara tradisional, jenis kemampuan ini sebagian besar terbatas pada TA tingkat lanjut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kami telah melihat lebih banyak penyerang komoditas menggunakan primitif eksploitasi Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) untuk memfasilitasi tindakan pada titik akhir. Dalam beberapa kasus, teknik-teknik ini cukup primitif, terbatas pada tugas-tugas sederhana, tetapi ada juga demonstrasi yang lebih mampu.

Pada akhir September 2022, riset dari ESET merilis white paper tentang kemampuan Kernel yang digunakan oleh Lazarus TA dalam sejumlah serangan terhadap entitas di Belgia dan Belanda untuk tujuan eksfiltrasi data. Makalah ini menjabarkan sejumlah primitif Manipulasi Objek Kernel Langsung (DKOM) yang digunakan payload untuk membutakan telemetri OS/AV/EDR. Jarang tersedia riset publik tentang teknik ini. Mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang teknik pasca-eksploitasi Kernel sangat penting untuk pertahanan. Argumen klasik naif yang sering terdengar adalah bahwa penyerang dengan hak istimewa yang tinggi dapat melakukan apa saja, jadi mengapa kita harus memodelkan kemampuan dalam skenario itu? Ini adalah pendirian yang lemah. Penjaga keamanan perlu memahami kemampuan apa yang dimiliki penyerang ketika mereka memiliki akses yang lebih tinggi, sumber data mana yang tetap dapat diandalkan (dan mana yang tidak), opsi penahanan apa yang ada dan bagaimana teknik canggih dapat dideteksi (bahkan jika kemampuan untuk melakukan deteksi tersebut tidak ada). Dalam postingan ini saya akan fokus secara khusus tentang melakukan patching pada struktur Kernel Event Tracing for Windows (ETW) untuk merender penyedia menjadi tidak efektif atau tidak dapat dioperasikan. Saya akan memberikan beberapa latar belakang tentang teknik ini, menganalisis bagaimana penyerang dapat memanipulasi struktur Kernel ETW, dan membahas mekanisme untuk menemukan struktur ini. Akhirnya, saya akan meninjau bagaimana teknik ini diterapkan oleh Lazarus dalam payload mereka.