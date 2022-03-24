Apa itu Realisasi Nilai?

Bagi perusahaan untuk mencapai keselarasan dengan tujuan bisnis mereka, sangat penting untuk secara jelas mendefinisikan dan mengkomunikasikan nilai yang disampaikan oleh strategi perusahaan dan tujuan teknologi. VRO akan memvalidasi dan memastikan keselarasan berkelanjutan dengan strategi bisnis melalui proses pemantauan, penyesuaian, dan kalibrasi tujuan yang ditentukan. Menyediakan kerangka kerja holistik dan metrik utama untuk mengukur hasil yang terkait dengan tujuan strategis memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan yang lebih besar.

Dalam perjalanan transformasi cloud, KPI khas mencerminkan peningkatan kecepatan ke pasar, pengalaman pelanggan, peningkatan produktivitas pengembang TI dan kepuasan karyawan, serta pengurangan biaya tenaga kerja TI. Ini memberikan sumber kebenaran tunggal untuk digunakan pemangku kepentingan dan mendorong nilai di seluruh perusahaan. Menata hasil yang divisualisasikan melalui dasbor di seluruh perusahaan merupakan kunci transparansi dan kemampuan untuk terus menyesuaikan diri dengan tujuan. Seni membuat dasbor ini membutuhkan matriks yang tepat dari hasil bisnis yang dirancang dengan baik yang dipetakan ke metrik tujuan utama di seluruh organisasi.

Menyesuaikan bagian dari Realisasi Nilai dengan proses dan akuntabilitas orang - yang diberdayakan melalui teknologi/alat - adalah peran tata kelola. Tata Kelola bukanlah Kantor Manajemen Proyek (PMO) — ini tentang membuat pilihan. Tata kelola yang efektif berarti pengambilan keputusan dari bawah ke atas. Penting untuk memberdayakan tim agar dapat membuat pilihan yang berkembang dari waktu ke waktu dan menemukan pemimpin yang secara proaktif menghilangkan pemblokir bagi tim. Manajer menengah mempercepat perubahan dengan beralih ke tempat kerja yang berpusat pada orang, cerdas secara emosional, dan autentik.

Mekanisme tata kelola yang tangkas untuk melacak OKR dan KPI, dipasangkan dengan penyelarasan berkelanjutan dengan kepemimpinan, memungkinkan pivot dan intervensi cepat agar tetap selaras dengan tujuan. Pendekatan ini memungkinkan tim memiliki ruang gerak yang cukup, menghilangkan gangguan, dan memperjelas berapa banyak komitmen waktu yang diperlukan untuk memprioritaskan tujuan yang sesuai. Operasi yang stabil adalah dasar, tetapi insiden, pemadaman, dan penundaan akan membatasi penghematan.