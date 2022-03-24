Apa itu Realisasi Nilai?

Transformasi perusahaan yang sukses bergantung pada strategi bisnis yang beralasan yang matang melalui eksekutif senior yang menyuarakan sponsor dan menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap visi yang jelas dan transparan. Strategi tersebut haruslah strategi yang diyakini oleh organisasi (dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas), memiliki kepercayaan diri untuk melaksanakannya, dan didukung oleh semua pihak. Realisasi Nilai berperan penting dalam memahami karakteristik perubahan strategis dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi tujuan operasional dan transformasional Anda untuk menyusun strategi implementasi.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Dalam istilah yang paling sederhana, Realisasi Nilai adalah kemampuan untuk mengukur pengaruh langsung dari proyek dan orang-orang terhadap tujuan bisnis tingkat eksekutif. Dengan melacak nilai yang diterima bisnis atau pemangku kepentingan dari inisiatif perusahaan, mereka diberikan cara nyata untuk melacak dampak bisnis aktual yang dimiliki inisiatif terhadap pelanggan, operasi dan, pada akhirnya, pemegang saham. Penyelarasan dengan hasil bisnis mempercepat perjalanan hybrid cloud perusahaan dengan secara jelas menetapkan Return on Investment (ROI) yang disesuaikan dengan risiko dari Transformasi portofolio keseluruhan dengan insight dan bukti.
Perubahan sejati membutuhkan perilaku kepemimpinan khusus, pembinaan, dan pengadopsi awal untuk memastikan perubahan jangka panjang. Tim dan organisasi harus fleksibel dan mau berubah untuk menjadi seefektif mungkin. Metrik yang jelas untuk keberhasilan harus ditetapkan sambil memeriksa semua proses dan fungsi inti untuk mencegah kemunduran ke cara kerja yang lama. Hal ini termasuk memahami tujuan saat ini, menetapkan dasar yang kuat dan mendefinisikan nilai-nilai yang jelas dan prinsip-prinsip panduan. Realisasi Nilai memungkinkan nilai yang dapat diukur dan memberikan bukti kemajuan di sepanjang perjalanan transformasi Anda.
Perjalanan Realisasi Nilai membutuhkan "Bintang Utara", dan pendekatan Tujuan dan Hasil Utama (OKR) adalah cara terdepan di pasar untuk menemukannya. Pendekatan OKR menyediakan metode penetapan tujuan yang membantu meningkatkan kinerja dan mendorong perubahan di seluruh organisasi Anda. Tujuan ini diselaraskan dengan strategi perusahaan dan dipetakan ke hasil utama yang diharapkan sebagai hasil dari strategi tersebut. Hasil utama dirumuskan melalui serangkaian Indikator Kinerja Utama (KPI) atau hasil nyata melalui berbagai inisiatif. KPI kemudian digulung ke hasil, menunjukkan visibilitas langsung dari tujuan bisnis akhir.
Kami telah melihat bahwa penyelarasan KPI atau metrik kerja dengan tujuan organisasi mengarah pada peningkatan yang signifikan, termasuk pengurangan 40% Total Biaya Kepemilikan (TCO) dan peningkatan 25% dalam waktu ke pasar. Perusahaan dapat memungkinkan peluncuran Realisasi Nilai yang tangkas terdistribusi menggunakan pendekatan standar yang muncul dari Pusat Keunggulan Awan (CCoE). Seiring dengan semakin matangnya kelincahan organisasi, fokus CCoE sering kali bergeser ke standarisasi pendekatan Anda, mengukur nilai, dan mempercepat perubahan. Mendirikan Kantor Realisasi Nilai (VRO) akan membantu menentukan praktik terbaik untuk kepemimpinan.
Pada awalnya, VRO berfokus pada evaluasi praktik tangkas paralel saat ini dan menentukan bagaimana praktik tersebut dapat distandardisasi secara logis di seluruh perusahaan. Dengan desain standar untuk skala, VRO memimpin penyelarasan tim ke desain perusahaan dan pilot penskalaan ke tim baru. Menggunakan pembelajaran dari data yang dikumpulkan dari tim tangkas yang matang dan area percontohan, VRO terus memperbarui dan mengulangi model penskalaan saat meluncurkan desain.
Kami telah melihat bahwa klien yang berdiri di Kantor Realisasi Nilai menikmati manfaat berikut:
Bagi perusahaan untuk mencapai keselarasan dengan tujuan bisnis mereka, sangat penting untuk secara jelas mendefinisikan dan mengkomunikasikan nilai yang disampaikan oleh strategi perusahaan dan tujuan teknologi. VRO akan memvalidasi dan memastikan keselarasan berkelanjutan dengan strategi bisnis melalui proses pemantauan, penyesuaian, dan kalibrasi tujuan yang ditentukan. Menyediakan kerangka kerja holistik dan metrik utama untuk mengukur hasil yang terkait dengan tujuan strategis memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan yang lebih besar.
Dalam perjalanan transformasi cloud, KPI khas mencerminkan peningkatan kecepatan ke pasar, pengalaman pelanggan, peningkatan produktivitas pengembang TI dan kepuasan karyawan, serta pengurangan biaya tenaga kerja TI. Ini memberikan sumber kebenaran tunggal untuk digunakan pemangku kepentingan dan mendorong nilai di seluruh perusahaan. Menata hasil yang divisualisasikan melalui dasbor di seluruh perusahaan merupakan kunci transparansi dan kemampuan untuk terus menyesuaikan diri dengan tujuan. Seni membuat dasbor ini membutuhkan matriks yang tepat dari hasil bisnis yang dirancang dengan baik yang dipetakan ke metrik tujuan utama di seluruh organisasi.
Menyesuaikan bagian dari Realisasi Nilai dengan proses dan akuntabilitas orang - yang diberdayakan melalui teknologi/alat - adalah peran tata kelola. Tata Kelola bukanlah Kantor Manajemen Proyek (PMO) — ini tentang membuat pilihan. Tata kelola yang efektif berarti pengambilan keputusan dari bawah ke atas. Penting untuk memberdayakan tim agar dapat membuat pilihan yang berkembang dari waktu ke waktu dan menemukan pemimpin yang secara proaktif menghilangkan pemblokir bagi tim. Manajer menengah mempercepat perubahan dengan beralih ke tempat kerja yang berpusat pada orang, cerdas secara emosional, dan autentik.
Mekanisme tata kelola yang tangkas untuk melacak OKR dan KPI, dipasangkan dengan penyelarasan berkelanjutan dengan kepemimpinan, memungkinkan pivot dan intervensi cepat agar tetap selaras dengan tujuan. Pendekatan ini memungkinkan tim memiliki ruang gerak yang cukup, menghilangkan gangguan, dan memperjelas berapa banyak komitmen waktu yang diperlukan untuk memprioritaskan tujuan yang sesuai. Operasi yang stabil adalah dasar, tetapi insiden, pemadaman, dan penundaan akan membatasi penghematan.
Realisasi Nilai membutuhkan cara berpikir baru dalam mengukur dan mendorong tujuan bisnis di seluruh perusahaan. Agar berhasil, solusi Realisasi Nilai harus bersifat lintas fungsi dan kolaboratif, mendobrak hambatan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dari programer tingkat regu hingga eksekutif puncak, Realisasi Nilai membutuhkan tindakan praktis dan kepemimpinan strategis.
Kantor Realisasi Nilai menawarkan kesempatan untuk memimpin penyelarasan tim. Hal ini akan menjadi bagian dari DNA perusahaan, dengan setiap pilihan dan tindakan yang dibentuk berdasarkan pertanyaan: "Apakah organisasi kita dapat menghubungkan tindakan atau inisiatif ini dengan tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan?"
IBM Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice memanfaatkan strategi yang telah terbukti klien dengan aset dan akselerator terdepan di industri untuk menghadirkan penyelarasan adopsi cloud yang mulus dan berkelanjutan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Penawaran Realisasi Nilai IBM, silakan kunjungi IBM Hybrid Cloud Advisory Strategy.
Lewati hambatan dan melompat maju dengan keberanian dan keyakinan di era AI generatif.
Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Pelajari bagaimana Industri 4.0 dapat mengubah operasi Anda, mengatasi tantangan umum, dan mendorong hasil bisnis dengan AI dan IoT industri.
Percepat dan kurangi risiko perjalanan transformasi hybrid cloud Anda.
IBM Instana adalah perangkat lunak yang menyediakan pemantauan kinerja aplikasi secara real-time dan insight yang didukung oleh AI. Perangkat ini tersedia sebagai SaaS atau untuk hosting mandiri.
IBM mengaktifkan solusi CX tingkat perusahaan SAP dengan menggunakan data dan AI untuk menciptakan pengalaman pelanggan kelas dunia.
Kembangkan dan transformasikan bisnis Anda dengan menata ulang strategi perusahaan dan cara Anda bekerja.