Business operations
05 Agustus 2021

Apa itu pelatihan dan pengembangan?

Program pelatihan dan pengembangan biasanya melibatkan kegiatan pendidikan yang memajukan pengetahuan pekerja dan menanamkan motivasi yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja pekerjaan. Inisiatif ini membantu karyawan belajar dan memperoleh keahlian baru serta mendapatkan pengetahuan profesional yang diperlukan untuk memajukan karier mereka.

Jenis pelatihan dan pengembangan

Program pelatihan dapat dibuat secara mandiri atau dengan sistem administrasi pembelajaran, dengan tujuan pengembangan jangka panjang karyawan. Praktik pelatihan yang umum dilakukan adalah orientasi, kuliah di kelas, studi kasus, bermain peran, simulasi, dan pelatihan berbasis komputer, termasuk e-learning.

Terkadang, fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu organisasi menjadi pendorong utama upaya pelatihan dan pengembangan karyawan. Upaya ini secara umum dibagi menjadi 2 jenis program:

Pelatihan dan pengembangan karyawan
Alat strategis untuk meningkatkan hasil bisnis dengan menerapkan program pendidikan internal yang memajukan pertumbuhan dan retensi karyawan.

Pelatihan dan pengembangan manajemen
Praktik mengembangkan karyawan menjadi manajer dan manajer menjadi pemimpin yang efektif melalui peningkatan berkelanjutan atas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tertentu.

Mengapa pelatihan dan pengembangan itu penting?

Bisnis yang sukses memahami bahwa mengembangkan karyawan yang ada akan lebih menguntungkan dan hemat biaya daripada mencari talenta baru.

Sepuluh manfaat utama dari program pelatihan dan pengembangan karyawan meliputi:

  • Peningkatan produktivitas: Ketika karyawan tetap mengikuti prosedur dan teknologi baru, mereka dapat meningkatkan hasil mereka secara keseluruhan.

  • Pengurangan pengawasan mikro: Jika pekerja merasa diberi wewenang untuk melaksanakan tugas, mereka umumnya memerlukan pengawasan yang lebih sedikit dan bekerja secara lebih mandiri.1

  • Melatih pemimpin masa depan: Organisasi harus memiliki jaringan yang kuat dari calon pemimpin yang terlatih dan inovatif untuk tumbuh dan beradaptasi dari waktu ke waktu.

  • Peningkatan kepuasan dan retensi kerja: Karyawan yang terlatih mendapatkan kepercayaan pada kemampuan mereka, yang mengarah pada kepuasan kerja yang lebih besar, pengurangan ketidakhadiran dan retensi karyawan secara keseluruhan.

  • Menarik karyawan yang sangat terampil: Pelamar kerja top tertarik pada perusahaan dengan jalur karier yang dapat diidentifikasi berdasarkan pelatihan dan pengembangan yang konsisten.

  • Peningkatan konsistensi: Pelatihan yang terorganisasi dengan baik membantu memastikan bahwa tugas-tugas dilakukan secara seragam, sehingga menghasilkan kontrol kualitas yang ketat yang dapat dipercaya oleh pengguna akhir.

  • Meningkatkan persahabatan: Pelatihan dan pengembangan membantu menciptakan rasa kerja sama dan kolaborasi tim.

  • Keamanan yang lebih baik: Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan membantu memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan tugas dengan aman.

  • Kemampuan untuk melatih silang: Memberikan pelatihan yang konsisten menciptakan tim yang berpengetahuan luas secara keseluruhan di mana karyawan dapat membantu melatih atau membantu satu sama lain sesuai kebutuhan.

  • Inovasi tambahan: Karyawan yang terlatih secara konsisten dapat membantu mengembangkan strategi dan produk baru, berkontribusi pada laba perusahaan dan kesuksesan yang berkelanjutan.

Tren saat ini dalam pelatihan dan pengembangan

Pasar korporat berubah dengan cepat, dan bisnis harus fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Teknologi adalah salah satu pendorong utama dalam perubahan yang cepat ini, dengan otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) di garis depan.

Berikut empat tren utama yang berdampak pada bagaimana organisasi harus memikirkan kembali pelatihan dan pengembangan.

Pelatihan seluler jarak jauh

Perusahaan saat ini telah menemukan bahwa ini bukan lagi hanya tentang apa yang perlu diketahui karyawan, tetapi juga kapan, di mana, dan bagaimana pengalaman pengembangan memungkinkan kinerja. Dengan kemajuan teknologi mobile, perusahaan lebih mengandalkan tenaga kerja jarak jauh. Pelatihan bermigrasi ke perangkat mobile tempat aplikasi memberikan informasi dan rekomendasi “tepat waktu” kepada pekerja di seluruh industri.

Pelatihan AI

Sistem AI dapat memproses informasi yang tidak terstruktur dengan cara yang mirip dengan manusia. Sistem ini memahami pola bahasa dan input sensorik, termasuk teks, gambar, dan isyarat pendengaran. Perangkat lunak berbasis AI dapat menyesuaikan bagaimana konten pelatihan disampaikan kepada pelajar berdasarkan gaya belajar mereka, menyarankan konten berdasarkan kinerja masa lalu pelajar, dan memprediksi informasi apa yang paling penting untuk mereka pelajari selanjutnya.

Pembelajaran tangkas

Pembelajaran tangkas adalah proses yang mendorong karyawan untuk belajar sambil melakukan dan sering mengulanginya, sehingga menginspirasi perubahan dan dukungan organisasi. Misalnya, IBM telah memperkenalkan IBM® Garage, sebuah alat untuk melaksanakan, menskalakan, dan mengelola berbagai inisiatif transformasi organisasi. Perusahaan seperti Ford Motor Company dan Travelport menggunakan IBM Garage di seluruh dunia untuk menciptakan budaya kolaborasi terbuka dan pembelajaran berkelanjutan. 

Model pembelajaran jarak jauh yang fleksibel

Sementara pembelajaran jarak jauh telah ada sejak lama, pandemi COVID-19 telah menggarisbawahi perlunya perusahaan untuk memiliki manajemen tenaga kerja yang tangguh, fleksibel, dan mobile. Organisasi telah belajar bahwa tenaga kerja jarak jauh harus produktif, terlibat, dan terus bekerja menuju pembelajaran dan peningkatan.

Tantangan pelatihan dan pengembangan

Artikel terbaru dan survei industri menunjukkan bahwa terlalu banyak pelatihan perusahaan mungkin tidak efektif. Sebagian besar pelatihan tidak akan sepenuhnya dipertahankan oleh peserta didik. Dunia usaha harus membangun budaya pembelajaran mandiri dan bermotivasi secara berkelanjutan melalui program pembelajaran jarak jauh yang terfokus dan pelatihan mobile "just-in-time".

Organisasi juga harus memikirkan kembali kerangka kerja yang lebih besar tentang keterampilan apa yang akan segera dibutuhkan. Sebuah studi tingkat tinggi IBM (PDF) memprediksi bahwa lebih dari 120 juta pekerja di 12 ekonomi terbesar di dunia mungkin perlu mengikuti pelatihan ulang dalam tiga tahun ke depan akibat otomatisasi yang didukung oleh AI.

Beberapa insight dari penelitian tersebut meliputi:

  • Manusia terampil mendorong ekonomi global: Keterampilan digital tetap penting, tetapi soft skill menjadi lebih penting.

  • Ketersediaan dan kualitas keterampilan berada dalam bahaya: Waktu paruh keterampilan terus menyusut, sementara waktu yang dibutuhkan untuk menutup kesenjangan keterampilan semakin membengkak, sehingga memaksa organisasi untuk mencari cara agar tetap terdepan dalam hal relevansi keterampilan.

  • Otomatisasi cerdas adalah pengubah permainan ekonomi: Jutaan pekerja kemungkinan besar memerlukan pelatihan ulang dan pembelajaran keterampilan baru, dan sebagian besar perusahaan dan negara tidak siap menghadapi tugas tersebut.

  • Budaya organisasi sedang bergeser: Era digital telah memperkenalkan kebutuhan akan model bisnis baru, cara kerja baru, dan budaya fleksibel yang mendorong pengembangan keterampilan baru yang penting.

Studi ini menyimpulkan bahwa perekrutan dan pelatihan tradisional tidak lagi efektif dan bahwa strategi dan taktik yang berbeda dapat berdampak besar dalam menutup kesenjangan keterampilan. Beberapa strategi dan taktik antara lain:

  • Jadikan itu pribadi: Sesuaikan keterampilan karier dan pengalaman pengembangan pembelajaran secara unik dengan tujuan dan minat karyawan Anda.

  • Meningkatkan transparansi: Tempatkan keterampilan sebagai pusat strategi pelatihan dan bertujuan untuk memberikan visibilitas mendalam terhadap posisi keterampilan di seluruh organisasi.

  • Lihatlah ke dalam dan ke luar: Mengadopsi arsitektur teknologi terbuka dan sekumpulan mitra yang mampu memanfaatkan kemajuan terbaru.
