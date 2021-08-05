Apa itu pelatihan dan pengembangan?

Program pelatihan dapat dibuat secara mandiri atau dengan sistem administrasi pembelajaran, dengan tujuan pengembangan jangka panjang karyawan. Praktik pelatihan yang umum dilakukan adalah orientasi, kuliah di kelas, studi kasus, bermain peran, simulasi, dan pelatihan berbasis komputer, termasuk e-learning.

Terkadang, fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu organisasi menjadi pendorong utama upaya pelatihan dan pengembangan karyawan. Upaya ini secara umum dibagi menjadi 2 jenis program:

Pelatihan dan pengembangan karyawan

Alat strategis untuk meningkatkan hasil bisnis dengan menerapkan program pendidikan internal yang memajukan pertumbuhan dan retensi karyawan.

Pelatihan dan pengembangan manajemen

Praktik mengembangkan karyawan menjadi manajer dan manajer menjadi pemimpin yang efektif melalui peningkatan berkelanjutan atas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tertentu.