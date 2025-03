Kemampuan text to speech adalah kemampuan yang memungkinkan GPS dan aplikasi pemetaan lainnya untuk menyampaikan petunjuk arah kepada pengemudi secara real-time. Sebelum text to speech, perangkat navigasi mengandalkan suara yang telah direkam sebelumnya dan perintah yang telah ditetapkan seperti belok kiri atau belok kanan. Dengan text to speech, instruksi mengemudi menjadi lebih personal. Misalnya, GPS dapat mengatakan jalan yang tepat di mana Anda harus belok kiri.