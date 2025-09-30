Apa yang dimaksud dengan manajemen talenta?

Para profesional SDM memiliki beberapa area utama dalam manajemen talenta yang harus mereka kuasai untuk menciptakan perubahan yang berarti dalam organisasi mereka.

Akuisisi dan retensi talenta: Tanggung jawab terbesar departemen SDM adalah mengidentifikasi dan mengamankan talenta baru sambil menjaga karyawan yang ada tetap puas dan produktif. Penelitian McKinsey telah menemukan bahwa 20 hingga 30% peran penting (tautan berada di luar ibm.com) tidak diisi oleh orang yang paling tepat di banyak organisasi.

Orientasi: Organisasi memiliki tanggung jawab besar untuk menyiapkan karyawan baru mereka agar berhasil dengan memberi mereka alat yang akan membantu melakukan pekerjaan mereka sejak awal. Organisasi harus berinvestasi pada karyawan baru mereka di awal masa kerja dengan mengajari mereka keterampilan yang berharga untuk masa kerja yang panjang dan menunjukkan bagaimana mereka dapat berkembang dalam organisasi.

Pengembangan kompetensi inti: Organisasi yang memprioritaskan manajemen talenta berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan karyawan untuk memastikan tenaga kerja mereka memiliki skill yang tepat untuk melakukan pekerjaan mereka, sekarang dan di masa mendatang. Praktik manajemen talenta yang memungkinkan organisasi untuk berfokus pada inisiatif pengembangan karier, seperti pelatihan ulang (di mana karyawan mempelajari cara-cara canggih untuk melakukan pekerjaan mereka saat ini) atau peningkatan keterampilan membantu karyawan dalam peran yang semakin berkurang karena teknologi.

Manajemen kinerja: Komponen ini berkaitan dengan memaksimalkan dampak dari pekerjaan karyawan serta memastikan mereka memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang baik. Hal ini melibatkan peningkatan kinerja karyawan melalui pelatihan dan alat peningkatan kinerja (tautan berada di luar ibm.com).

Pengalaman karyawan: Manusia menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, yang dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan masalah kesehatan mental yang tidak semestinya. Organisasi yang digerakkan oleh manajemen talenta melihat seluruh pengalaman karyawan untuk memastikan karyawan tidak hanya pekerja yang baik, tetapi juga bahagia di organisasinya dan puas dengan pekerjaannya. Sementara banyak fasilitas pengalaman karyawan telah lama menjadi hal-hal seperti makan siang gratis, happy hour, dan kegiatan lainnya, organisasi sekarang mendengarkan karyawan yang menginginkan lebih banyak pelatihan di tempat kerja, keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik, situasi kerja hybrid, dan manfaat kesehatan yang lebih baik. Pengalaman karyawan juga melibatkan menemukan cara untuk membuat misi atau tujuan organisasi beresonansi dengan karyawan. Gallup telah menemukan (tautan berada di luar ibm.com) bahwa meningkatkan jumlah orang dalam suatu organisasi yang setuju dengan frasa, "Misi atau tujuan organisasi saya membuat saya merasa pekerjaan saya penting", mengarah kepada pengurangan ketidakhadiran yang signifikan dan peningkatan kualitas kerja.

Perencanaan tenaga kerja dan perencanaan suksesi: Meskipun banyak inisiatif manajemen talenta mengharuskan organisasi melihat langsung pada karyawan individu, mereka juga perlu melihat keseluruhan lingkungan sumber daya manusia dan memastikan kesinambungan kepemimpinan senior. Idealnya, program talent management yang sehat memastikan bahwa ketika seorang eksekutif keluar, mereka sudah memiliki beberapa kandidat internal. Kandidat ini adalah mereka yang tertarik dengan peran tersebut dan telah membuktikan skill yang dibutuhkan untuk berhasil di posisi baru. Organisasi dapat meningkatkan perencanaan suksesi mereka dengan menciptakan program pendampingan yang komprehensif, mengidentifikasi talenta terbaik sejak dini, dan memberi mereka peluang pengembangan kepemimpinan.