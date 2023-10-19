Apa itu akuisisi talenta?

Akuisisi talenta adalah proses mengidentifikasi, menarik, dan mendapatkan kandidat yang terampil untuk memenuhi kebutuhan staf organisasi saat ini dan di masa depan. Inti dari akuisisi talenta adalah menarik kandidat potensial ke dalam organisasi dan mempekerjakan mereka yang memenuhi kualifikasi untuk posisi yang terbuka dan cocok dalam organisasi.

Perencanaan strategis digunakan untuk memastikan organisasi mempekerjakan talenta yang tepat pada waktu yang tepat untuk peran yang tepat untuk mendorong kesuksesan. Strategi akuisisi talenta yang efektif selaras dengan strategi sumber daya manusia, yang pada gilirannya mencerminkan strategi organisasi yang lebih luas.

Proses akuisisi talenta biasanya mencakup analisis pekerjaan, pencarian, penyaringan, wawancara, pemilihan dan orientasi karyawan baru. Akuisisi talenta yang sukses juga sering menggabungkan branding organisasi karena talenta lebih cenderung tertarik pada perusahaan dengan citra merek yang positif. Strategi rekrutmen yang digunakan untuk terhubung dengan kandidat potensial termasuk papan lowongan kerja online (misalnya, LinkedIn, Indeed, dan masih banyak lagi), jaringan profesional, dan media sosial. Selain itu, pengalaman kandidat yang menarik dan efisien diperlukan untuk memastikan kandidat bergerak dengan lancar selama proses perekrutan. Kemajuan teknologi telah memungkinkan penggunaan sistem pelacakan pelamar (ATS), alat kecerdasan buatan (AI), dan analisis data yang dapat merampingkan proses, membantu mengidentifikasi kandidat yang kuat dan meningkatkan kejelasan interaksi perusahaan-kandidat.



Akuisisi talenta juga memainkan peran penting dalam memastikan keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DE&I) di tempat kerja dengan mendorong manajer perekrutan untuk mencari beragam pelamar dan mempromosikan proses perekrutan yang adil dan inklusif.